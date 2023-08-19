快訊

MLB／有大谷滿貫、三殺守備都沒用！天使燒光5:1領先輸光芒

郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意 邀喝咖啡公開辯論

英國女護士自稱「惡魔」謀殺7新生兒！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大阪3寶之一「船貓」跨海來台 現身屏東「看海美術館」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影

日本京都藝術大學教授矢延憲司，運用科技和幽默的藝術手法傳達對科技未來的關心，在大阪中之島美術館展出的「船貓」創作，被譽為「大阪三寶」，他受屏東縣政府邀請首度來台展覽，讓人驚豔的3件大型新創作也首度在台亮相；縣長周春米今天到屏東車城看海美術館參加開展儀式，一起體驗科技夢幻、心靈療癒的視覺藝術饗宴。

「船貓」又稱為「水手貓」，自古以來保護船貨免於鼠害，陪伴水手度過海上漫長寂寞日子和帶來心靈慰藉；「船貓」系列是矢延憲司以大阪港口城市歷史背景和文化為靈感，創造充滿幻想和療癒力量的世界，將貓化身大地守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞希望、愛與關懷的信息；「船貓」總是戴著有如太空人的玻璃防護面罩，也是要人類省思地球正受空氣汙染之害。

矢延憲司在大阪展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、安藤忠雄的「青蘋果」，是大阪最著名且受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪3寶」；首度來台特展帶來3件新作品，包括高達3.7公尺、以鏡面不銹鋼包覆的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、屋頂放置的純白夢幻的「船首像」和慵懶的「宇宙睡貓」，作品塗上日本生漆，總值超過2億日幣。

矢延憲司是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，幼時目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，後來成為創作靈感，啟發思考「現代社會的生存」議題，還親赴俄羅斯的車諾比核災廢墟考察，創作傳達出對科技未來末日的關心，獲得高評價，他今天也在開幕式分享創作理念。

「SHIPʼS CAT 船仔貓屏東展」展至11月19日，展開矢延憲司的12件雕塑、35幅畫作和手稿；因「船貓」系列超萌吸睛，館方也引進日本官方的扭蛋船貓販售，同時有多款台灣展專屬紀念商品，還有特製「貓掌燒」供品嘗。

被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影
被譽為「大阪三寶」的「船貓」創作，今天在屏東車城看海美術館開展，作者矢延憲司的3件大型新創作也首度亮相，並分享藉由船貓傳遞希望、愛與關懷的信息的創作理念。記者潘欣中／攝影

大阪 日本 屏東

延伸閱讀

日本藝術家矢延憲司創作 屏東看海美術館「船仔貓」可愛登場！

2023屏東看海美術館「船貓」8/19開展！矢延憲司超萌船猫守護海口港

25億棒球場掀熱議！屏東縣府挨批亂花錢 周春米：連9年歲入大於歲出

颱風蘭恩撲向日本 15日航班異動一次看

相關新聞

颱風季再起 氣象局指26日至9月15日有熱帶擾動生成機會

中央氣象局發布8月19日至9月15日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，颱風季再起，新一波季內振盪...

未來1周降雨3階段 將有颱風生成？氣象局指日本南方海面不平靜

中央氣象局預報員林定宜說，今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區...

台鐵宜蘭線第三雙溪橋估明年初啟用 列車時速可達130公里

台鐵跨越宜蘭雙溪河的橋梁路段，過去遇上豪大雨時，河流水位就會淹沒軌面，影響路線營運。台鐵局為提升行車運轉安全，已完成宜蘭...

台中徵才8月26日中友百貨登場！釋3300職缺 最高5.5萬元

台中市政府「富市台中 就業成功」展薪未來徵才活動，8月26日、27日在中友百貨登場，邀請大立光電、上銀科技、矽品精密、友...

影／大阪3寶之一「船貓」跨海來台 現身屏東「看海美術館」

日本京都藝術大學教授矢延憲司，運用科技和幽默的藝術手法傳達對科技未來的關心，在大阪中之島美術館展出的「船貓」創作，被譽為...

颱風樹倒、小動物誤觸釀停電 台電動員47人改善「弱點」

高雄市桃源區位於偏僻山區，容易在颱風豪雨來襲時停電。台電從7月開始針對桃源地區的設備弱點改善，昨日與今日共動員14台工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦