影／大阪3寶之一「船貓」跨海來台 現身屏東「看海美術館」

日本京都藝術大學教授矢延憲司，運用科技和幽默的藝術手法傳達對科技未來的關心，在大阪中之島美術館展出的「船貓」創作，被譽為「大阪三寶」，他受屏東縣政府邀請首度來台展覽，讓人驚豔的3件大型新創作也首度在台亮相；縣長周春米今天到屏東車城看海美術館參加開展儀式，一起體驗科技夢幻、心靈療癒的視覺藝術饗宴。

「船貓」又稱為「水手貓」，自古以來保護船貨免於鼠害，陪伴水手度過海上漫長寂寞日子和帶來心靈慰藉；「船貓」系列是矢延憲司以大阪港口城市歷史背景和文化為靈感，創造充滿幻想和療癒力量的世界，將貓化身大地守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞希望、愛與關懷的信息；「船貓」總是戴著有如太空人的玻璃防護面罩，也是要人類省思地球正受空氣汙染之害。

矢延憲司在大阪展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、安藤忠雄的「青蘋果」，是大阪最著名且受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪3寶」；首度來台特展帶來3件新作品，包括高達3.7公尺、以鏡面不銹鋼包覆的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、屋頂放置的純白夢幻的「船首像」和慵懶的「宇宙睡貓」，作品塗上日本生漆，總值超過2億日幣。

矢延憲司是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，幼時目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，後來成為創作靈感，啟發思考「現代社會的生存」議題，還親赴俄羅斯的車諾比核災廢墟考察，創作傳達出對科技未來末日的關心，獲得高評價，他今天也在開幕式分享創作理念。

「SHIPʼS CAT 船仔貓屏東展」展至11月19日，展開矢延憲司的12件雕塑、35幅畫作和手稿；因「船貓」系列超萌吸睛，館方也引進日本官方的扭蛋船貓販售，同時有多款台灣展專屬紀念商品，還有特製「貓掌燒」供品嘗。