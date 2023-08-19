台鐵宜蘭線第三雙溪橋估明年初啟用 列車時速可達130公里

台鐵跨越宜蘭雙溪河的橋梁路段，過去遇上豪大雨時，河流水位就會淹沒軌面，影響路線營運。台鐵局為提升行車運轉安全，已完成宜蘭線「第三雙溪橋」最後一跨橋面，正全力執行鋪軌作業，預計今年底完成電車線系統及號誌系統後，可於明年初辦理履勘，並切換啟用，除提升防汛效能，列車行駛速度也可提升至時速130公里。

台鐵局表示，第三雙溪橋工程分為北端路塹段、中央新建橋梁、以及南端路堤段，全長1.84公里，其中橋梁段全部鋪設版式軌道。由於新建橋梁段跨越雙溪河及田寮洋溼地，較舊橋梁底高程提高2.63公尺，同時彎道曲線半徑由600公尺增為1600公尺，除大幅提升了防汛效能外，列車行駛速度也可提升至時速130公里，兼顧安全及乘坐舒適性。

此外，台鐵局也說，為了保育當地特有的鳥類及水生物棲息，採用友善環境工法也收到極佳效果，持續觀察統計發現，既有143種鳥類，包括17種特有亞種及28種保育鳥類，仍保持有5786隻在當地棲息。

台鐵局長杜微在專案工程處處長姜登凡、宜蘭工務段段長連建智等人陪同下，視察第三雙溪橋工地現場，除聽取簡報外，也實地察看鋪軌及邊坡防護施作情形。他表示，工程期間感謝交通部政務次長胡湘麟及技監張垂龍多次視察指導，使第三雙溪橋順利邁入最後施工階段，各單位應確保工地安全及工程進度，如期如質完工通車。