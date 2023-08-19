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林口長庚助1400位肝病友重生 今辦25週年回娘家活動

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震醫師（左四）帶領下，成果豐碩，幫助逾1,400位病友獲得重生，開啟台灣肝臟移植的重要里程碑。今天有近300位病友抱著開心回娘家的心情，參加林口長庚醫院擴大舉辦的「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」。記者林俊良／攝影
林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震醫師（左四）帶領下，成果豐碩，幫助逾1,400位病友獲得重生，開啟台灣肝臟移植的重要里程碑。今天有近300位病友抱著開心回娘家的心情，參加林口長庚醫院擴大舉辦的「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」。記者林俊良／攝影

林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震醫師帶領下，成果豐碩，幫助逾1,400位病友獲得重生。也開創出「不同血型換肝」、「一肝二用李式公式」、「孕期移植後順產」等創新技術，開啟台灣肝臟移植的重要里程碑。今天有近300位病友抱著開心回娘家的心情，參加林口長庚醫院擴大舉辦的「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」，20年前首位一肝二用移植病患與17年前首位不同血型換肝病患也親到會場，向林口長庚肝臟移植醫療團隊表達最大的感激。

病友熊先生，肝臟移植迄今已20年，是當年(2003年)全台第一例一肝二用的受贈者之一。他因工作會接觸重金屬等污染環境，肝臟無形之中受到傷害，只能等待肝臟移植。在陷入反覆肝昏迷狀態時，大兒子出生，太太備受煎熬仍辛苦撐著。直到幸運等到大愛捐贈，在李威震教授和移植團隊14小時的努力下，給予他重生的機會。

病友潘女士，既不是肝病帶原者，也無抽菸飲酒等嗜好，但卻從一次的健康檢查中發現肝臟數值異常。2006年3月14日的這場移植手術，當年唸大一的兒子捐肝，不僅讓潘女士重生，更開啟台灣第一例不同血型移植成功先例。如今走過了17個年頭，兒女已成家立業，對於能繼續與家人共享天倫樂，內心除了感恩，更對肝臟移植團隊有著無比的敬佩。

林口長庚醫院是國內最重視器官移植的醫院之一，不斷精進器官移植的進行與結果，2002年組成肝臟移植團隊後，於2003年在李威震教授的帶領下，開創台灣首例將單個肝臟移植給兩位成人，2006年又克服障礙，完成首例不同血型的活體肝臟移植案例，多年下來幫助逾1,400位肝臟腫瘤、肝臟衰竭及其他腹內臟器衰竭患者，擁有重生的機會。

病友潘女士，2006年完成移植肝臟手術，當年唸大一的兒子（右）捐肝，不僅讓潘女士重生，更開啟台灣第一例不同血型移植成功先例。如今走過了17個年頭，兒女已成家立業，對於能繼續與家人共享天倫樂，內心除了感恩，更對肝臟移植團隊有著無比的敬佩。記者林俊良／攝影
病友潘女士，2006年完成移植肝臟手術，當年唸大一的兒子（右）捐肝，不僅讓潘女士重生，更開啟台灣第一例不同血型移植成功先例。如今走過了17個年頭，兒女已成家立業，對於能繼續與家人共享天倫樂，內心除了感恩，更對肝臟移植團隊有著無比的敬佩。記者林俊良／攝影
林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震醫師（右五）帶領下，成果豐碩，幫助逾1,400位病友獲得重生。記者林俊良／攝影
林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震醫師（右五）帶領下，成果豐碩，幫助逾1,400位病友獲得重生。記者林俊良／攝影

長庚 林口 肝病 患者

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