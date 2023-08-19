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眼科行動診間前進綠島 小朋友視力檢測超方便

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
行動診間的儀器之一「手持光學同調斷層掃描」，這是一套台灣研發的設備，病患即使不到醫院也能獲得精密檢測。記者徐白櫻／攝影
行動診間的儀器之一「手持光學同調斷層掃描」，這是一套台灣研發的設備，病患即使不到醫院也能獲得精密檢測。記者徐白櫻／攝影

台東兒童發展遲緩率11％，略高於全球平均值。縣府社會處今日前進綠島舉辦寶寶爬行趣味活動暨早療篩檢服務，衛福部台東醫院人員也帶著眼科行動診間設備登島，透過AI儀器協助，檢查完立即獲取報告書，不用等待人工逐一輸入，跨域資源合作關懷離島兒童身心發展。

受情影響，寶寶爬行暨小力士等項趣味競賽3年未舉辦，今年首度恢復相當受歡迎，綠島鄉長謝賢裕及代表會主席何富祥等人都來綠島國中活動中心替小朋友加油，台灣兒童早療協會人員也在場替學齡前兒童進行早期篩檢。

綠島沒有眼科資源，部東醫院眼科醫師謝靜茹配合活動同步義診，準備手持光學同調斷層掃描、眼底攝影、驗光機等軟硬體設施，在場替嬰幼兒及國中小學檢測視力，包含7名早療幼童在內。

為拉近小孩距離，謝靜茹沒有穿上白色醫師袍，不時拿出糖果餅乾或玩具吸引小朋友目光。她說，台灣早療兒視障率約為一般兒童的66倍，屬於高風險族群，所以今天特別針對特殊兒童進行全面性檢查，行動診間的儀器設備可達醫院診間的9成左右，醫院能做的檢測這裡幾乎都能做，以求早期發現早期治療。

社會處指出，據聯合國世界衛生組織統計，兒童發展遲緩發生率為6至8％，台東發展遲緩兒童發生率11％，台東縣0-6歲嬰幼兒約1萬405人，其中需要早療療育資源的兒童為1173位，若做好早療可節省未來特殊教育成本，縣府去年起將社區療育據點服務納入社安網項目。

今日在綠島國中舉辦寶寶爬行趣味活動暨早療篩檢服務，在場大人比參賽的小嬰兒還緊張。記者徐白櫻／攝影
今日在綠島國中舉辦寶寶爬行趣味活動暨早療篩檢服務，在場大人比參賽的小嬰兒還緊張。記者徐白櫻／攝影
台東縣府委託台灣兒童發展早期療育協會前進綠島舉辦快樂寶貝趴趴GO親子闖關活動，現場還有台東醫院眼科義診團隊替小朋友檢查視力健康。記者徐白櫻／攝影
台東縣府委託台灣兒童發展早期療育協會前進綠島舉辦快樂寶貝趴趴GO親子闖關活動，現場還有台東醫院眼科義診團隊替小朋友檢查視力健康。記者徐白櫻／攝影
台東醫院眼科醫師謝靜茹（左）替小朋友檢查視力，她說，為了不嚇到小朋友，已經20年沒穿白袍看診。記者徐白櫻／攝影
台東醫院眼科醫師謝靜茹（左）替小朋友檢查視力，她說，為了不嚇到小朋友，已經20年沒穿白袍看診。記者徐白櫻／攝影

台東 綠島 醫師 視力

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