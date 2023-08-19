眼科行動診間前進綠島 小朋友視力檢測超方便

台東兒童發展遲緩率11％，略高於全球平均值。縣府社會處今日前進綠島舉辦寶寶爬行趣味活動暨早療篩檢服務，衛福部台東醫院人員也帶著眼科行動診間設備登島，透過AI儀器協助，檢查完立即獲取報告書，不用等待人工逐一輸入，跨域資源合作關懷離島兒童身心發展。

受情影響，寶寶爬行暨小力士等項趣味競賽3年未舉辦，今年首度恢復相當受歡迎，綠島鄉長謝賢裕及代表會主席何富祥等人都來綠島國中活動中心替小朋友加油，台灣兒童早療協會人員也在場替學齡前兒童進行早期篩檢。

綠島沒有眼科資源，部東醫院眼科醫師謝靜茹配合活動同步義診，準備手持光學同調斷層掃描、眼底攝影、驗光機等軟硬體設施，在場替嬰幼兒及國中小學檢測視力，包含7名早療幼童在內。

為拉近小孩距離，謝靜茹沒有穿上白色醫師袍，不時拿出糖果餅乾或玩具吸引小朋友目光。她說，台灣早療兒視障率約為一般兒童的66倍，屬於高風險族群，所以今天特別針對特殊兒童進行全面性檢查，行動診間的儀器設備可達醫院診間的9成左右，醫院能做的檢測這裡幾乎都能做，以求早期發現早期治療。