台華輪最後夜航班 264名旅客留下滿滿回憶

即將在8月23日完成使命的「台華輪」，昨晚最後一趟夜航，有264名旅客和73部車輛搭乘，一起來作最後夜航的巡禮，留下難忘回憶。

澎湖縣政府在23日當天最後1航次在馬公碼頭區8號碼頭舉辦「榮耀34 再見台華輪 永存澎湖心」活動，留下一段最美好的回憶。

「台華輪」昨晚11時從高雄開出最後一趟「夜航」行程，今天清晨6時泊靠馬公港，可能得知台華輪即將結束航線任務，迎來264名旅客搭乘，體驗最後一趟夜航的巡禮，留下難忘回憶。

台灣航業所屬的「台華輪」，是目前航行高雄與澎湖間的海上客貨輪，民國78年9月於日本長崎建造竣工，耗資新台幣7億2000餘萬元。船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量1150人；由於航行已達34年船齡老舊，逾使用年限，預計今年9月將由新建的「澎湖輪」所取代，結束台澎海上航線任務。

台灣航業公司為接替營運34年的台華輪所打造的全新交通船澎湖輪，將於9月5日首航馬公，促進高雄澎湖觀光經濟。依台航高雄分公司資料，澎湖輪是在日本內海船廠所打造全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。