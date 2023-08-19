快訊

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

21歲AV女優考上台大爆紅「帳號突被ban掉」　千字文吐入行真相

「假上尉」訂7千元320個麵包棄單！老闆無奈全捐做愛心

台華輪最後夜航班 264名旅客留下滿滿回憶

中央社／ 澎湖縣19日電
即將完成使命的「台華輪」18日晚間11時從高雄開出最後一趟「夜航」行程，19日清晨6時泊靠馬公港。中央社。
即將完成使命的「台華輪」18日晚間11時從高雄開出最後一趟「夜航」行程，19日清晨6時泊靠馬公港。中央社。

即將在8月23日完成使命的「台華輪」，昨晚最後一趟夜航，有264名旅客和73部車輛搭乘，一起來作最後夜航的巡禮，留下難忘回憶。

澎湖縣政府在23日當天最後1航次在馬公碼頭區8號碼頭舉辦「榮耀34 再見台華輪 永存澎湖心」活動，留下一段最美好的回憶。

「台華輪」昨晚11時從高雄開出最後一趟「夜航」行程，今天清晨6時泊靠馬公港，可能得知台華輪即將結束航線任務，迎來264名旅客搭乘，體驗最後一趟夜航的巡禮，留下難忘回憶。

台灣航業所屬的「台華輪」，是目前航行高雄與澎湖間的海上客貨輪，民國78年9月於日本長崎建造竣工，耗資新台幣7億2000餘萬元。船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量1150人；由於航行已達34年船齡老舊，逾使用年限，預計今年9月將由新建的「澎湖輪」所取代，結束台澎海上航線任務。

台灣航業公司為接替營運34年的台華輪所打造的全新交通船澎湖輪，將於9月5日首航馬公，促進高雄澎湖觀光經濟。依台航高雄分公司資料，澎湖輪是在日本內海船廠所打造全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。

澎湖縣 馬公 碼頭

延伸閱讀

高雄亞灣2.0啟動 超精華地段將蓋千戶社宅供企業安家

捷運對高雄房市有影響力？ 在地人點1關鍵：沒那麼重要

一屍兩命！澎湖男駕駛加油站前撞死母牛 心虛酒駕肇逃

澎湖追風音樂節 「光島盛典」等13處試燈繽紛吸睛

相關新聞

今天仍有大雷雨 吳德榮：降雨範圍大 注意急雨淹水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天受西南季風影響，水氣多，大氣不穩定，降雨...

今年至目前只8個颱風 賈新興：2018年後連續第4年偏少

2023年截至目前有7個颱風生成，其中1個颱風朵拉是越洋而來，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，仍算8個...

雷雨天氣還沒完 吳聖宇：下周去日本玩要留意颱風動態

影響台灣將近2周之久的低壓帶，終於要逐漸離開台灣附近。不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表...

未來1周降雨3階段 將有颱風生成？氣象局指日本南方海面不平靜

中央氣象局預報員林定宜說，今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區...

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝一物共用超危險

一名網友在Dcard貼文表示，一位女性友人很愛乾淨，20多年來從未交過男友、也沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會...

七夕來臨不想再孤單一人？全台六大人氣月老廟與五大參拜注意事項助你終結單身！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的月老廟與參拜注意事項排行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦