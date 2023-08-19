照顧人力荒 ─現況篇／機構排不到、看護不好請 疫情後人力依然嚴峻

前兩年的疫情彰顯國內照顧人力不足的困境，親人離世的悲劇、離職照顧的無奈，造成許多家庭的遺憾。

疫情過後，回頭盤點國內的照顧人力，發現真正的照顧海嘯還沒來，如果現在沒有預做準備，我們的老後，將找不到人照顧。

五十六歲黃小姐在過去兩年，經歷五種照顧模式。

六年前，住南投的黃爸爸失智，由身體硬朗的黃媽媽照料，五位子女平日在外縣市工作，假日回去探望。兩年前的農曆年前，媽媽突然病倒送急救，爸爸沒人顧，身為長女的黃小姐和弟妹輪流請假回老家照顧，全是照顧新手，又一直輪替，每個人的生活都一團亂，實在不是辦法，子女討論後只好把爸爸送安養中心，周間每天二次復健，月花四萬六千元，由手足分攤，希望爸爸能得到良好照顧。

但安養中心為防止跌倒，會將爸爸的手腳綁起，加上疫情期間探望難、互動少，入院時爸爸還能走動，住了一年多後，暴瘦到剩四十幾公斤，臥床、無法走路。黃小姐於心不忍，也不放心出院後身體衰弱的媽媽獨居，與家人討論後決定回南投照顧父母。

照顧海嘯來臨 製表／吳淑瓊、陳鳳音

去年疫情方興未艾，外籍看護申請不易，黃小姐在等待看護期間，上網自學換尿布、餵食、移位等照顧技巧，開始一打二日常，白天居家上班，晚上就睡在爸爸床邊方便照顧。

萬事起頭難，爸爸回家第一晚，半夜躁動不已，讓她整晚無法睡覺，媽媽怕她熬不過去，鄰居包括開菜車的老闆都覺得她撐不久，每天經過她家都會往裡探。

還好等外籍看護的空窗時間，她申請了長照2.0居家服務，居服員每天服務兩小時，洗澡、陪伴散步等，讓她有時間處理私事，手足也出錢聘台籍看護假日幫忙，讓她周末喘息。

黃小姐認為，居家服務對照顧者幫助很大，但從申請到核准超過兩周，建議縮短核准時間。另外，好不容易盼到外籍看護來，沒想到四個月就逃跑，法令規定，家中移工逃逸，三個月後才能重新申請，黃小姐只好再搬回南投，等三個月後重新申請，兩個月新看護才來，空窗期長達五個月，她建議，重新申請間隔時間縮短，才能真正幫助到失智者家庭。

每個家庭都可能有人突然倒下，需要有人接手照顧，但並不是所有人能幸運銜接每段歷程，度過關卡。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，疫情凸顯了國內照顧人力的問題，住宿型機構過度仰賴外籍勞工，疫情期間外籍進不來，機構就縮減床位，有需求的民眾排不到機構，只能在家照顧，但人力吃緊時也請不到外籍，只好家人輪流顧或辭職回家顧，照顧離職又衍生經濟、情緒、社會勞動力損失種種問題；不單純是個別家庭困境而已。

現在疫情雖然趨緩，但照顧人力議題依然嚴峻。

自立支援照顧專業發展協會理事長林金立認為，照顧人力荒的問題一直存在，但真正的挑戰是目前四十歲到六十八歲這群人，這群人出生於台灣人口紅利世代，每年約四十萬新生兒（去年僅剩十三萬多人），十年後，這群人逐漸也成為被照顧者時，台灣勞動力更匱乏，將無人照顧。