抗議低薪血汗 護師工會提6訴求

護理師疫後掀離職潮，衛福部邀集卅三個護理、醫院相關團體開會，有共識將三班護病比入法，但至今未見制度調整。台灣護師醫療產業工會昨號召護理師至行政院前抗議，提出合理護病比入法等六大訴求，衛福部回應，目前先蒐集三班護病比試行二個月狀況，最快十月召開會議，研議後續制度調整方向。

台灣護師醫療產業工會理事長林伶芳表示，護病比長期過高，會增加病人致死率、感染率、跌倒及褥瘡發生率。高壓、過勞、低薪的職場環境，引發護理師離職潮。工會調查，現行護理人員白班照顧平均值十一點五五人次、小夜班十五點五五人次、大夜班十七點八八人次，早已超過鄰近國護病比。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，台灣護病比一比十三，甚至還有醫院高達一比廿。反觀英國急性病房一比八、瑞士一比七點八、美國加州一比五，歐美護病比雖然一比六，但薪水較高，台灣的護病比是別人的兩倍，薪水不但沒有十萬起跳，還比他國低。參與陳抗的護理師說，現在的薪資如果包含夜班費，月薪僅三點五萬元。

陳玉鳳說，工會提出六大訴求，包括合理三班護病比標準入法、加強勞檢次數、提高健保護理費支付標準、部立醫院應帶頭實施護理人員薪資調整、防疫津貼直接匯給護理師個人專戶、護理專科學校將勞動法令列為必修科目。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，調整護病比收到五種版本，決議八月起醫院改三班護病比填報，最快十月召開會議研議共識。