聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗議低薪血汗 護師工會提6訴求

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
台灣護師醫療產業工會昨號召護理師至行政院前抗議，提出要求合理護病比入法、勞動部應加強勞檢次數、提高健保護理支付標準等6大訴求。記者許政榆／攝影
台灣護師醫療產業工會昨號召護理師至行政院前抗議，提出要求合理護病比入法、勞動部應加強勞檢次數、提高健保護理支付標準等6大訴求。記者許政榆／攝影

護理師疫後掀離職潮，衛福部邀集卅三個護理、醫院相關團體開會，有共識將三班護病比入法，但至今未見制度調整。台灣護師醫療產業工會昨號召護理師至行政院前抗議，提出合理護病比入法等六大訴求，衛福部回應，目前先蒐集三班護病比試行二個月狀況，最快十月召開會議，研議後續制度調整方向。

台灣護師醫療產業工會理事長林伶芳表示，護病比長期過高，會增加病人致死率、感染率、跌倒及褥瘡發生率。高壓、過勞、低薪的職場環境，引發護理師離職潮。工會調查，現行護理人員白班照顧平均值十一點五五人次、小夜班十五點五五人次、大夜班十七點八八人次，早已超過鄰近國護病比。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，台灣護病比一比十三，甚至還有醫院高達一比廿。反觀英國急性病房一比八、瑞士一比七點八、美國加州一比五，歐美護病比雖然一比六，但薪水較高，台灣的護病比是別人的兩倍，薪水不但沒有十萬起跳，還比他國低。參與陳抗的護理師說，現在的薪資如果包含夜班費，月薪僅三點五萬元。

陳玉鳳說，工會提出六大訴求，包括合理三班護病比標準入法、加強勞檢次數、提高健保護理費支付標準、部立醫院應帶頭實施護理人員薪資調整、防疫津貼直接匯給護理師個人專戶、護理專科學校將勞動法令列為必修科目。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，調整護病比收到五種版本，決議八月起醫院改三班護病比填報，最快十月召開會議研議共識。

護理師 衛福部 薪資

延伸閱讀

從身體2地方 看出男人是否真的有品味！一忽略就Low了

護病比竟1：20 護理師赴行政院抗議 6訴求「合理護病比入法」

影/醫護要求降低護病比 「三班護病比」入法

醫院評鑑3／撐太久了！評鑑結束 護理人員恐再現離職潮

相關新聞

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

好市多乾酪含致癌物 蒜粉也有

美式賣場好市多再爆食安爭議，近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，被驗出殘留農藥環氧乙烷，即起管制輸入，這也是繼七...

高雄男登革熱確診 隱瞞足跡罰6萬

高雄仁武區1名70多歲男子近日確診登革熱，但他刻意隱瞞發病前兩周，曾因工作到左營區青雲宮周邊工地辦業務，衛生局直到第三度...

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝一物共用超危險

一名網友在Dcard貼文表示，一位女性友人很愛乾淨，20多年來從未交過男友、也沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會...

非聽不可／肺癌的精準治療 術後復健運動補肺力

院長講堂／多工創新往前衝 馬惠明學太極控制身心

台大醫院雲林分院長馬惠明從小就好動，自嘲無法專注一件事情很久，多工創新的腦袋，讓他拚命往前衝。從推動台灣緊急醫療救護、公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦