好市多乾酪含致癌物 蒜粉也有

美式賣場好市多再爆食安爭議，近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，被驗出殘留農藥環氧乙烷，即起管制輸入，這也是繼七月初好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」後，一個月內第二度出現乾酪殘留環氧乙烷；此外，台中南屯店販售的McCormick大蒜綜合香料調味粉，也被驗出殘留環氧乙烷。

食藥署表示，將針對好市多乾酪產品，提升查驗比率達百分之百，下周一起，也將針對好市多同一號列的調味粉，拉高邊境查驗輸入風險等級，從一般抽批百分之二至十，提高到百分之廿至五十。好市多則說，已購買乾酪綜合包將全額退費，給予同等金額補償金，另已停售McCormick大蒜綜合香料調味粉並申請複驗。

食藥署抽驗好市多於邊境報驗的「Sonoma精選乾酪綜合包」，驗出不得檢出的環氧乙烷○點一ppm（百萬分之一），當下立即退運該批乾酪，但同步啟動市場稽查。

高雄市衛生局抽驗尚在效期內的四件產品，發現有一件檢出殘留農藥環氧乙烷○點二mg/kg，該效期不合格產品進口二一二○包，已售出九十四包、約八十五點五公斤，將依違反食安法處六萬元至二億元不等。

台中市食安處則是啟動販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗五件，結果在好市多台中南屯分公司販售的一件含有殘留農藥環氧乙烷○點一（mg/kg），已下架台中兩家分店、共三六三罐。

好市多已暫停販售「Sonoma精選乾酪綜合包」，將主動電話通知曾於今年五月十九日至八月八日期間購買的會員召回商品，除全額退費，將額外提供補償金三九○元。

消基會董事長吳榮達說，好市多應盡企業責任，設立自行檢驗制度，而非進口產品就直接販售，等出事後再補救。食藥署也應加強邊境查核，甚至考慮全面抽驗進口食品。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌表示，環氧乙烷在工業、醫療上可做消毒劑、乾燥劑，但乳酪並非乾燥類產品，可能是製程遭汙染。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷被世衛組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。