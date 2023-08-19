高雄男登革熱確診 隱瞞足跡罰6萬

高雄仁武區1名70多歲男子近日確診登革熱，但他刻意隱瞞發病前兩周，曾因工作到左營區青雲宮周邊工地辦業務，衛生局直到第三度疫調，經男子的同事告知後，才釐清足跡。衛生局表示，男子刻意隱匿工作地活動史，「影響防疫工作甚鉅！」已依違反傳染病防治法開罰6萬元。

衛生局表示，高雄昨無新增本土登革熱病例，累計本土65例、境外移入15例。

本土登革熱疫情持續，衛生單位接獲通報確診個案，會立即疫調釐清感染來源並評估後續風險，呼籲民眾配合疫調，切勿隱匿或提供不實資訊，以免誤導疫情而導致風險擴散。

青雲宮市集周邊是目前社區群聚疫情重點熱區之一，衛生局表示，這名70多歲男子近日確診，疫調時僅表示平日只在住家附近活動，直到第三度疫調，經男子同事告知，才知道男子為辦理工作業務，曾去過青雲宮附近2處工地，但男子不願透露為何當初要隱瞞到工地。

衛生局說，工地負責人每日應針對所有進場工作人員名單健康監測，即時發現病例，預防疫情擴散；民眾若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應立即停工並就醫。