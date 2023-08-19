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健康你我他／郊山健走透心涼 在家熬杯退火茶
眾所周知，山上較為清涼，每升高100公尺，氣溫約可降低0.7℃。尤其大台北地區是盆地地形，四周都是郊山，例如陽明山區半嶺圳步道，高度從280公尺到295公尺，氣溫較市區約降2℃。
前幾天與山友相約健走，上午8點半在半嶺圳步道的起點，以手機內建之高度與氣溫計，查一下溫度才27.2℃，走到半嶺圳步道水源地約1小時後，溫度還是27.2℃，相當清涼舒適。因此，我固定每周四與山友一同到郊山健走，既消暑又健身。
有時候我會搭火車轉公車到雙溪區泰平里翡翠水庫水源區，例如虎豹潭附近郊遊。查一下高度計456公尺，氣溫較平地約降3℃，如果平地是32℃，到虎豹潭才29℃，暑熱就在茂密山林與清澈溪流中，自然而然消失。
平時在家，我會熬煮綠豆湯，或是拿出於仙草故鄉新竹縣關西鎮買的仙草粉，加水放入鍋中熬煮，放涼後再放入冰箱冷藏，即成仙草凍。
若是覺得肝火旺，口乾舌燥，我就到樓上陽台割些白鶴靈芝草，加水放入鍋中大火開後，再以小火熬煮約30分鐘，關火後夾出白鶴靈芝草渣，酌量放入一些黑糖，就成了退肝火茶，飲後口舌生甘，口乾舌燥消失不見。忙時，就吃有「天然白虎湯」之稱的西瓜，一樣可以消暑避熱。
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