聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／郊山健走透心涼 在家熬杯退火茶

聯合報／ 文／劉金福（新北雙溪）
我固定每周四與山友一同到郊山健走，既消暑又健身。圖／讀者提供
我固定每周四與山友一同到郊山健走，既消暑又健身。圖／讀者提供

眾所周知，山上較為清涼，每升高100公尺，氣溫約可降低0.7℃。尤其大台北地區是盆地地形，四周都是郊山，例如陽明山區半嶺圳步道，高度從280公尺到295公尺，氣溫較市區約降2℃。

前幾天與山友相約健走，上午8點半在半嶺圳步道的起點，以手機內建之高度與氣溫計，查一下溫度才27.2℃，走到半嶺圳步道水源地約1小時後，溫度還是27.2℃，相當清涼舒適。因此，我固定每周四與山友一同到郊山健走，既消暑又健身。

有時候我會搭火車轉公車到雙溪區泰平里翡翠水庫水源區，例如虎豹潭附近郊遊。查一下高度計456公尺，氣溫較平地約降3℃，如果平地是32℃，到虎豹潭才29℃，暑熱就在茂密山林與清澈溪流中，自然而然消失。

平時在家，我會熬煮綠豆湯，或是拿出於仙草故鄉新竹縣關西鎮買的仙草粉，加水放入鍋中熬煮，放涼後再放入冰箱冷藏，即成仙草凍。

若是覺得肝火旺，口乾舌燥，我就到樓上陽台割些白鶴靈芝草，加水放入鍋中大火開後，再以小火熬煮約30分鐘，關火後夾出白鶴靈芝草渣，酌量放入一些黑糖，就成了退肝火茶，飲後口舌生甘，口乾舌燥消失不見。忙時，就吃有「天然白虎湯」之稱的西瓜，一樣可以消暑避熱。

山友 健走 翡翠水庫

延伸閱讀

影／高雄暴雨多處淹水…網喊「放豪雨假」 陳其邁回應了

68歲周潤發維持年輕的秘訣！超慢跑7大好處 這樣跑熱量消耗勝快走

趴趴走！基隆「暖東峽谷環山遊憩步道」健走，沿途欣賞溪谷、峽谷與大岩壁

今天大雷雨由南往北 這些縣市慎防！西南風影響還要1周

相關新聞

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

好市多乾酪含致癌物 蒜粉也有

美式賣場好市多再爆食安爭議，近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，被驗出殘留農藥環氧乙烷，即起管制輸入，這也是繼七...

高雄男登革熱確診 隱瞞足跡罰6萬

高雄仁武區1名70多歲男子近日確診登革熱，但他刻意隱瞞發病前兩周，曾因工作到左營區青雲宮周邊工地辦業務，衛生局直到第三度...

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝一物共用超危險

一名網友在Dcard貼文表示，一位女性友人很愛乾淨，20多年來從未交過男友、也沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會...

非聽不可／肺癌的精準治療 術後復健運動補肺力

院長講堂／多工創新往前衝 馬惠明學太極控制身心

台大醫院雲林分院長馬惠明從小就好動，自嘲無法專注一件事情很久，多工創新的腦袋，讓他拚命往前衝。從推動台灣緊急醫療救護、公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦