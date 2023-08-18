快訊

烏克蘭反攻十周傷亡慘重 前美軍坦言：對抗的俄軍部隊「非常專業」

家有癱瘓母又背債…中科院博士以為去星國當翻譯 卻被拐至緬甸做詐騙

接連出包！大蒜調味粉也檢出致癌物環氧乙烷 好市多回應了

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝一物共用超危險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師表示，人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中，建議應在如廁前洗手，且菜花最佳防治方式仍是施打HPV疫苗。圖／123RF
醫師表示，人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中，建議應在如廁前洗手，且菜花最佳防治方式仍是施打HPV疫苗。圖／123RF

一名網友在Dcard貼文表示，一位女性友人很愛乾淨，20多年來從未交過男友、也沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會用衛生紙墊著，或以手掌墊在臀部下方。即使如此小心，仍確診俗稱菜花的尖性濕疣、淚灑婦產科。醫師表示，人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中、可能間接感染，建議民眾在如廁前洗手；國內外曾有多起因共用浴巾感染的案例，應特別留意。

男性學暨性醫學醫學會理事長、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，即使女性外生殖器並未直接接觸帶有病毒的物體表面，經由如廁完畢後擦拭等行為，也可能讓手部沾染的病毒間接碰觸到外生殖器，造成感染、確診。曾有研究針對醫院診間，上午先取樣，確認沒有HPV，但下午再次採樣，發現診間不同位置均有病毒反應，可見環境中可能存在病毒，若民眾皮膚接觸，就有可能因間接接觸導致感染、發病。

陳煜也說，接觸到病毒不一定會導致發病，這與民眾個人抵抗力有關，若接觸後馬上洗手，也能杜絕病毒傳播。建議民眾如廁前先清潔雙手，如廁後也要再次洗手。比起乾燥環境，潮濕的事物更容易感染病毒，如潮濕的毛巾、民眾常坐著休息的泳池邊、三溫暖、公共浴場等環境，被病毒感染的機會較高，接觸後務必要洗手。

有網友留言表示，擔心與家人共用浴巾或租屋處共用洗衣機，會增加感染菜花的機率。陳煜表示，與家人共用浴巾而感染菜花的案例，國內外都曾發生；共用洗衣機則因清水沖洗、會加入清潔劑等，都能清除病毒，不易因此感染菜花。另外，貼文中的網友看似不曾發生性行為，但針對有發生性行為的女性，使用保險套能避免感染愛滋病、淋病，但對防治菜花、皰疹效果有限，因保險套通常只能包住男性龜頭、陰莖前段，陰莖根部仍會接觸女性生殖器。

他建議，要避免感染菜花，最佳的方式仍是接種HPV疫苗。文中女性若年約20歲上下，理應施打過公費HPV疫苗，仍感染菜花的原因，可能與施打的疫苗價數有關。

菜花 保險套

延伸閱讀

過去糾葛只能Let it go！BNT三度延宕總算來了 莊人祥提3大重點

郭台銘媽媽能在台灣打到BNT新疫苗？莊人祥談採購條件

美新冠變異株EG.5恐成主流！新疫苗將問世 專家估乏人問津

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」 醫曝1情形就可以

相關新聞

接連出包！大蒜調味粉也檢出致癌物環氧乙烷 好市多回應了

好市多食品接連出問題！食品藥物管理署今天公布好市多一批從美國進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」被驗出致癌農藥環氧乙烷，...

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

女性母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝一物共用超危險

一名網友在Dcard貼文表示，一位女性友人很愛乾淨，20多年來從未交過男友、也沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會...

明西半部持續留意不定時降雨 未來一周天氣逐漸穩定

中央氣象局表示，明天低壓帶影響，天氣持續不穩定，西半部地區、澎湖、金門及馬祖有不定時短暫雨及雷雨，其他地區為多雲到晴，午...

好市多乾酪檢出致癌農藥 北市府今稽查內湖、北投2分店

好市多自美國進口「Sonoma精選乾酪綜合包」被檢出殘留農藥環氧乙烷，北市衛生局今接獲高雄市政府衛生局通知於8月8日抽驗...

過去糾葛只能Let it go！BNT三度延宕總算來了 莊人祥提3大重點

BNT來台談合作！衛福部疾管署長莊人祥表示，此次討論有三大重點，包含今年疫苗是否繼續採購，會中有跟BNT表達仍有和莫德納...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦