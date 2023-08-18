好市多乾酪檢出致癌農藥 北市府今稽查內湖、北投2分店

好市多自美國進口「Sonoma精選乾酪綜合包」被檢出殘留農藥環氧乙烷，北市衛生局今接獲高雄市政府衛生局通知於8月8日抽驗4件產品中，1件「Sonoma精選乾酪綜合包（910公克/包，有效日期2023/10/19）不符規定，因此與法務局消保官兵分二路，派員前往好市多內湖店及北投店查核。

北市府指出，查核2店現場架上未見販售「Sonoma精選乾酪綜合包(910公克/包)」。內湖店今年5月20日進貨380包，賣出222包，下架158包（含1包破損），北投店同天進貨120包均全數售出；2店進貨共500包、455公斤，庫存下架共158包、143.78公斤。

衛生局說，目前已輔導分店業者落實自主管理，以維護市民健康，日後依規定辦理產品銷毀事宜；業者表示今起通知會員辦理退貨及後續退貨機制，召回產品區間為今年5月19日至8月8日曾購買的消費者，退回產品將與貨架上商品作區隔。