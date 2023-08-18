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天候不利防治 台南增63例登革熱

中央社／ 台南18日電

台南市今天新增63例本土性登革熱，疫區新增佳里區，全市累計1560例，分布21個行政區；衛生局表示，目前天候條件極不利於防治，醫療院所務必提高警覺及通報，遏阻疫情散播。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增63例本土性登革熱，其中永康區18例，東區16例，安南區13例，北區5例，南區及中西區各3例，安平區、仁德區、歸仁區、關廟區及佳里區各1例，年齡介於11歲至86歲，57例由診所或醫院通報，6例擴大採檢發現。

衛生局長蘇世斌今天走訪及感謝基層診所找出病例，防治中心才能儘速介入撲滅病媒蚊。衛生局表示，目前天候條件極不利於防治，醫療院所務必提高警覺及通報。

台南市政府8月3日成立登革熱稽督大隊，派出240人稽查東區、北區、中西區、南區．安平區、安南區、仁德區及永康區等8個熱區的社區、工地、學校、市場及髒亂點等高風險場域；截至8月16日共稽查350場次，調查2萬7915戶，其中陽性戶234戶查獲328個陽性容器。

稽督大隊發現，畚箕、金爐、旗桿座、廢棄飲料杯、廢棄安全帽、接冷氣水容器、盆栽內蛋殼、水桶堆疊縫隙、水管類建材、建築廢棄物、帆布凹陷處、地面孔洞、管線開口等，都是容易忽略的隱藏孳生源。

衛生局8月14日至16日在東區調查1482戶，其中陽性戶49戶查獲65個陽性容器。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1560例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區及佳里區共21個行政區。

衛生局 台南 登革熱

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