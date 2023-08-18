大客車鬧駕駛荒 桃客運業者再加碼2至6萬任職金

為吸引大客車駕駛回流，桃園市交通局補助駕駛員1萬薪資，並持續鼓勵客運業者加碼徵才，客運業者積極響應，再加碼提出2至6萬任職金、4000至3萬元等高額介紹獎金，並與桃園市住宅發展處合作，協助有需要者申請300億租屋補貼，希望有志駕駛能到桃園服務。

因新冠肺炎疫情嚴重衝擊大眾運輸產業，業者在賺不到錢的情形下，只能減班、裁員，原先的公車駕駛則轉職物流或外送等其他行業。桃園市有大量的上班族到台北、新北上班，1200月票實施後搭客運人數增加近20%，不過客運駕駛荒問題未解。

統計至8月10日，公車駕駛仍缺額273名，佔全市駕駛人數26%，嚴重影響公車營運班次正常調度及恢復至疫情前班次，交通局與市區客運業者為吸引求職者加入大客車駕駛服務行列，提出優惠獎勵措施盼駕駛回流。

交通局長張新福表示，解決市內大客車駕駛缺額問題，首要是改善待遇，自今年6月1日起，交通局和客運業者提供駕駛每月1萬元薪資補助、桃園市原民局提供取得大客車職業駕駛執照時，已設籍桃園4個月以上原住民5000元一次性獎勵金，交通部公路總局也提供最高補助13萬7000餘元訓練、生活津貼、穩定就業獎勵金。

另考量客運發（儲）車地點遍及各行政區所衍生司機員求職居住問題，交通局和住宅發展處也已擬定公車駕駛「社會住宅包租代管計畫」承租專案，由專案小組輔導及加速申辦流程並協助向內政部申請「300億元中央擴大租金補貼」，期盼以待遇改善及打破求職疆域限制等雙管齊下方式，吸引民眾投入改善本市駕駛荒問題。

本次各業者再加碼任職金2至6萬及介紹金4000至3萬元及公車駕駛「社會住宅包租代管計畫」，期盼駕駛朋友能踴躍投入公車司機行列，即早恢復公車運能，以提供市民朋友便利的大眾運輸服務。