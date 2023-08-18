航空業復甦！航管服務收入恢復疫前逾7成 廉航比例提升

疫後航空旅運需求復甦，交通部民用航空局統計，今年1至7月「過境航路服務費」收入已逾10億元，為疫情前2019年同期75％；向入境台灣航班收取的「飛航服務費」8.9億元也恢復疫前同期80%。在過境航路服務費收入前10名航空公司中，低成本航空由原本的4席增加至5席，顯現解封後的高票價對旅客消費選擇有一定程度影響。

民航局副局長林俊良表示，疫情期間全球空運航班銳減，無論是向入境台灣航班收取的「飛航服務費」，還是通過台北飛航情報區的過境航路服務費都大幅衰退，其中，過境航路服務費在疫情最嚴重的2021年收入相較疫情前2019年衰退73％；飛航服務費則因台灣有貨運航班支撐，衰退約40％。

林俊良指出，隨著各國陸續解封，航班、航行量均大幅增加，今年1至7月過境航路服務費收入已有10.4億元，為2019年同期收入之75%；飛航服務費也因桃園機場客運需求加溫，收入8.9億元為疫情前同期的80%。

他表示，台灣過境航路服務費每架次收取1萬元，今年1至7月收入排行前10名航空公司中，前3名依序仍為國泰航空、大韓航空與濟州航空，其中，疫情前排名第10名的越捷航空大幅躍升至第4名，原來在10名外的德威航空也上升至第7名，顯現受票價影響，疫後廉航回升速度仍大於傳統航空。

他也說，通過台北飛航情報區總計有18條，航行量最高仍為東南亞及香港北上經該區前往日本與北美之M750航路，第2名為往來韓國與東南亞間的Q11航路，第3名則為北美與日本南下經該區前往香港或延伸至東南亞的A1航路，排名與疫情前相同，可見疫情主要影響航班減少，業界並未因此調整航網分布。

飛航服務費部分，林俊良表示，收入主要來源仍為國籍航空公司，前2名分別為華航與長榮，甫成立即遭遇疫情衝擊的星宇航空因疫後出國旅遊人數強勁成長等因素，躍升至第3名；以貨運為主之聯邦快遞（FDX）排名提升至第7，優比速（UPS）也進入榜單排名第9。

民航局長林國顯也說，民航局疫情期間爭取新增163名航管員員額，今年預計任用60多位訓練，明年預計有33位名額，後年則有31位，明年的名額預計今年9月招考，錄取率預估為10%左右。