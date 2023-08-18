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高中老師循柯P模式變里長 新北教育局因這理由准了

聯合報／ 記者李定宇林佳彣／新北即時報導
胡家瑒與里民討論交通改善事項。圖／胡家瑒提供
胡家瑒與里民討論交通改善事項。圖／胡家瑒提供

原為新北市新店高中物理老師的北市南港區西新里長胡家瑒，為不影響教職向學校申請循北市前市長柯文哲以借調方式辦理留職停薪。新北市教育局表示，南港區公所來函表示依北市里鄰長服務要點，里長有協助處理里事義務，校方考量里長推動里政重要地位同意借調。

胡家瑒說「教師身分特殊，能否兼職一直以來都蠻模糊」，如果要兼職也不是不可以，但真的會很辛苦。他去年底就職里長後，為專心打理里上事務，決定留職停薪，向學校申請借調，歷經一個多月才順利成功。

胡家瑒直言等待過程內心忐忑不安且煎熬，仍得在學校繼續上課兼顧里內事務，「一邊做里長、一邊當老師是蠻辛苦的」，也擔心如果借調不成，補選麻煩之外，更會對不起里民，所幸最後依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」適用。

新北市教育局對此表示，南港區公所來函說明以依台北市里鄰長服務要點，里長有依災害防救法、兒少法等其他相關法令規定推動里政及協助處理里事務之義務，而教師從事學術研究及教學，借調教師擔任里長可將理論與實務結合。新店高中綜合考量里長推動里政重要地位有其業務特殊需要及校務運作後，同意借調。

教育局

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