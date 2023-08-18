快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

最凶鬼月名不虛傳 民俗專家：把握天赦日行善種福田

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
今年黑兔年，被認為是60年最凶鬼月，民俗專家認為，可在天赦日行善種福田，祈求好運。圖／。 圖／ingimage
今年黑兔年，被認為是60年最凶鬼月，民俗專家認為，可在天赦日行善種福田，祈求好運。圖／。 圖／ingimage

今年是60年一次黑兔年，民俗專家認為，黑兔年災難特別多，黑兔年鬼門開，也是最凶鬼月。不過，今天是陰曆7月初3天赦日，鬼月天赦日相當不同，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的日子，到寺廟拜拜、或行善布施也能種福田，祈求好運。

民俗專家說，歷史上的黑兔年「出大事」機率特別高。回溯60年前的黑兔年，當年是民國62年，9月5日強颱葛樂禮橫掃台灣北部， 在台灣造成224死450傷88失蹤，在大陸也造成188死。

同年8月，大陸海河流域發生大洪災，部分中小型水庫潰壩，北京部分地區被淹沒，黑兔年鬼門開，民俗專家學者都再三提醒，最兇鬼月降臨，要格外當心。

不過，最凶鬼月並非事事不如意。民俗專家柯柏成說，今天8月18日，農曆7月初3為天赦日，在傳統習俗中是祈福消災解厄、轉運招財的好日子，可以把握吉日化解近期不順。

落在鬼月的天赦日相當的不同，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的一天，但是五鬼運財陣的條件不一定人人都能有機會符合，如果不符合的，還是可以照一般天赦日作法去寺廟拜拜祈福。

另外，用小鍋子裝清水，投入五枚錢幣煮沸，這個過程稱之為財源滾滾，水滾時稍微多滾一兩分鐘，讓水蒸氣可以瀰漫出來，關火後端著鍋子繞室內一圈，但這個錢幣要求比較多，最好是金包銀的那種錢幣，例如台幣20元硬幣。

將冷卻後的硬幣放在家裡的西北方暗處的櫃子或抽屜，水則從正東方流出去。家裡正東方是陽台有排水口的、或者是廚房水槽都符合。另外今天值日沖虎也不適合，因緣未到也不需氣餒，行善布施總有機會。

平時要懂得布施利他，天赦日煮錢水，可以將硬幣布施出去，寺廟功德箱、便利超商的零錢箱或是慈善公益團體作為種福田對象，都是隨手可以做到的福德，有捨有得才能期望被上天賜福。

天赦日 兔年 鬼月

延伸閱讀

他問「鬼月交屋該注意什麼？」 網友搞笑：貸款是否繳得出來

獨／以露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」

彰化人「恐怖」回憶！鬼月來體驗南天宮十八層地獄

五鬼磁場！車牌、生日有這8組數字「18、24...」鬼月超級凶

相關新聞

雨彈轟炸！三峽山區暴雨「災防告警」 大雷雨警戒區出爐

中央氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。大雷雨即...

午後雷陣雨範圍擴大！雙北等11縣市大雨特報 注意雷擊

中央氣象局發布11縣市大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新竹以北、雲林山區及苗栗、台中、南投、花東地區及恆春半...

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

好市多乾酪又出包！衛福部食藥署今天（8月18日）表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環...

護病比竟1：20 護理師赴行政院抗議 6訴求「合理護病比入法」

新冠疫情加劇護理師高護病比、過勞、低薪問題，使得半年內1700名護理師離職。今年7月27日衛福部雖開會，有共識將全日護病...

低壓帶雨彈狂轟 從北到南12縣市大雨特報

中央氣象局持續發布12縣市大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新竹以北、雲林山區及新北、苗栗、台中、南投、花東地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦