最凶鬼月名不虛傳 民俗專家：把握天赦日行善種福田

今年是60年一次黑兔年，民俗專家認為，黑兔年災難特別多，黑兔年鬼門開，也是最凶鬼月。不過，今天是陰曆7月初3天赦日，鬼月天赦日相當不同，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的日子，到寺廟拜拜、或行善布施也能種福田，祈求好運。

民俗專家說，歷史上的黑兔年「出大事」機率特別高。回溯60年前的黑兔年，當年是民國62年，9月5日強颱葛樂禮橫掃台灣北部， 在台灣造成224死450傷88失蹤，在大陸也造成188死。

同年8月，大陸海河流域發生大洪災，部分中小型水庫潰壩，北京部分地區被淹沒，黑兔年鬼門開，民俗專家學者都再三提醒，最兇鬼月降臨，要格外當心。

不過，最凶鬼月並非事事不如意。民俗專家柯柏成說，今天8月18日，農曆7月初3為天赦日，在傳統習俗中是祈福消災解厄、轉運招財的好日子，可以把握吉日化解近期不順。

落在鬼月的天赦日相當的不同，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的一天，但是五鬼運財陣的條件不一定人人都能有機會符合，如果不符合的，還是可以照一般天赦日作法去寺廟拜拜祈福。

另外，用小鍋子裝清水，投入五枚錢幣煮沸，這個過程稱之為財源滾滾，水滾時稍微多滾一兩分鐘，讓水蒸氣可以瀰漫出來，關火後端著鍋子繞室內一圈，但這個錢幣要求比較多，最好是金包銀的那種錢幣，例如台幣20元硬幣。

將冷卻後的硬幣放在家裡的西北方暗處的櫃子或抽屜，水則從正東方流出去。家裡正東方是陽台有排水口的、或者是廚房水槽都符合。另外今天值日沖虎也不適合，因緣未到也不需氣餒，行善布施總有機會。

平時要懂得布施利他，天赦日煮錢水，可以將硬幣布施出去，寺廟功德箱、便利超商的零錢箱或是慈善公益團體作為種福田對象，都是隨手可以做到的福德，有捨有得才能期望被上天賜福。