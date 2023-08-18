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會透光的報紙 「全家」過生日 玩行銷創意

聯合新聞網／ 記者陳亭妤 ／報導
全家(FamiPort)超商35歲生日，搭配聯合報巧思的出版品，這讓忠實讀者每天日常增添了一絲新鮮感。記者陳易辰／攝影
全家(FamiPort)超商35歲生日，搭配聯合報巧思的出版品，這讓忠實讀者每天日常增添了一絲新鮮感。記者陳易辰／攝影

每日早晨一杯咖啡醒腦配報紙，發現今天的報紙會透光。

數位行銷時代，單靠網路或影音已經不完全足夠，今天（18日）在聯合報五版及六版，各有半版全家超商廣告，拿起報紙對著光線時，可以看到兩份廣告合而為一，在全家超商招牌下方，出現「一起進門吧！」的主要訴求，除此之外，在廣告一角還有截角，可以用來換取優惠商品。

報紙只有發行一天的特性，但好康可以被數位形式分享，手邊沒有報紙，也能參與全家超商的生日賀禮，掃描聯合報截角 QR Code進入全家APP「隨買跨店取」，即享兩瓶 FamiCollection古早味紅茶優惠35元，平面與網路的創意結合，讓消費者搶到便宜。

報紙翻玩廣告，雖然不是第一次，2021年日本《讀賣新聞》x日本著名搖滾團體「彩虹樂團（L'Arc-en-Ciel）」也有這層創意展現，在出版業不景氣的今天，還能在《聯合報》看見這樣的用心，能讓一早心情雀躍。

全家(FamiPort)超商35歲生日，搭配聯合報巧思的出版品，這讓忠實讀者每天日常增添了一絲新鮮感。「別忘了！這裡還有另一個家。」這句標語讓人有點暖，辛苦整日，最希望回到家是溫暖有笑聲的，便利商店在城市中，提供的服務與24H不打烊的安定感，儼然給在外辛勤工作的每個人一點歸屬感。

全家(FamiPort)超商35歲生日，搭配聯合報巧思的出版品，這讓忠實讀者每天日常增添了一絲新鮮感。記者陳易辰／攝影
全家(FamiPort)超商35歲生日，搭配聯合報巧思的出版品，這讓忠實讀者每天日常增添了一絲新鮮感。記者陳易辰／攝影

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