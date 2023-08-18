微波爐的黃垢總清不掉還有異味？家事達人：用2神器就可輕鬆解決

一般家庭經常使用微波爐來加熱食物，但也容易造成內壁殘留菜餚油垢或湯汁噴濺的情形；若沒有馬上擦拭，久了除了會產生異味，乾掉的污漬也很難清潔！

定期清潔微波爐，不只可以延長使用壽命，也可以確保放進去烹調的食物不會遭細菌異味汙染。

現在就花五分鐘，跟著小編清潔微波爐吧：

準備的清潔用品

抹布或菜瓜布：一條

小蘇打粉：適量

檸檬片：３～５片（橘子皮或柳橙皮也可代替）

清潔步驟

將檸檬片泡入水裡，並放進微波爐加熱３分鐘

時間到之後，先等一分鐘再打開，讓微波爐內佈滿蒸氣，加熱後的檸檬水，味道更明顯！打開微波爐後，還可以聞到淡淡的檸檬香呢。

當污垢被蒸氣軟化後，就可以用抹布輕輕擦拭掉囉 若有頑固的污垢，可以用抹布沾點小蘇打粉，加強清潔

如果使用菜瓜布，請用海綿那面清洗喔！否則會導致內部塗層烤漆刮傷，沾到食物就糟糕了。

最後再將抹布泡入剛剛微波的檸檬水裡面，重新擦拭一次。

轉盤也可以檸檬水來擦拭；擦乾後，放回爐內即可！記得微波爐內部必須保持乾燥。

最後再將門把、外框擦拭乾淨，就完成囉！

用檸檬清潔微波爐，不只天然，還可以去除異味。

微波爐散發著檸檬清香，廚房也不會再有奇怪的味道了。

平日簡易保養，減少異味產生

微波爐使用後，可以先將門打開30分鐘，讓空氣循環排出，避免異味殘留在內部。

不使用時，用碗盛裝使用過的茶包／咖啡渣／檸檬片..擺放在內側，就能幫助除臭。

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