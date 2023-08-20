被烈日曬到頭暈腦脹？這五大族群要小心中暑熱傷害！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中暑高危險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大中暑高危險族群。

台灣的夏季溫度總是居高不下，近期因為熱傷害而掛急診的人數也持續增加，常見的熱傷害有熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，當中又以中暑為最需小心的症狀，而這些症狀的嚴重程度除了和環境溫度相關之外，與個人之身體狀況也大有關聯。

「從事戶外工作者」長時間曝曬需做好防曬多喝水 「慢性病患」身體排汗散熱機能差易中暑 ▲ 網友熱議中暑五大高危險族群 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「中暑高危險族群」的相關話題討論，可以發現「從事戶外工作者」像是農夫、工人、運動員等，因需要長時間的曝曬在烈日下，衛服部就曾特別宣導，提醒此類工作者必須確實做好防曬、多休息和補充水分來避免熱傷害，網友也建議可以「喝青草茶，降低自己的體溫避免中暑」，覺得在室外工作的人相當辛苦，可多補充消暑的食物來保護自己的健康。

而患有高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟病等「慢性疾病之病患」，則有醫師提出說明，表示由於多數患者身體散熱機能較差，故不易排汗，對於環境的調節與應變能力也相對較差，而當大量體熱積累在體內，又無法及時散熱時，就容易造成中暑。醫師也提醒慢性患者想預防熱傷害，不只要做防曬、多喝水，還要盡量避免在上午十點到下午兩點之間的高溫時段外出。

此外，若是有「服用特定藥物」的族群也要特別注意，某些藥物可能會提升熱傷害發生的機率，例如利尿劑會干擾水分和鹽分的平衡，會有增加脫水的風險；瀉藥或感冒藥中含有的抗組織胺等，會影響身體的排汗散熱功能與調節體溫的機制，但也要切記用藥需依照醫師指示，千萬不要自行調整或停止用藥，只要多做預防措施來防止熱傷害即可。

最後，網友也提及「體重過重者」也可能比起一般人更容易中暑，指出因為若「皮下脂肪厚，散熱會比較差」；還有不少媽媽網友說到「孕婦」真的很怕熱，也非常容易中暑，直呼「懷孕後期真的太熱，動不動就覺得快中暑」、「在戶外待個五分鐘差點昏倒，孕婦的怕熱著實嚇到我」，原因是孕婦胎中有寶寶，產熱就會比平常人更多。

這個夏天你也有熱到快中暑的困擾嗎？以上提到的中暑高危險族群，平時需更加注意熱傷害的發生，高溫時要盡量避免外出，以及長時間的在大太陽底下曝曬，做好防曬和多喝水都是基本步驟，也能食用消暑食物幫助消散暑氣！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中暑族群」相關討論則數。觀測期間：2023/05/07~2023/08/07，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw