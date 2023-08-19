快用沁涼冰品去你的熱！「這些」冰品原來那麼受歡迎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「冰品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的冰品種類、口味排行。

今年夏日氣溫動輒破36度，台北市有些地區更是飆到38度的高溫，如此高溫的天氣令人直呼受不了！而在這樣燥熱的天氣中，許多人會選擇食用「冰品」來消暑解熱，我們就蒐集了熱門的冰品種類以及口味，幫你解渴、去你的熱！

超商霜淇淋優惠不斷 冰沙製作方式簡單、口感豐富引起網友議論 ▲ 網友熱議TOP5冰品種類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「冰品」相關話題的討論，發現「冰淇淋」為最受矚目的冰品種類。近期連鎖超商搶攻霜淇淋大餅，口味不定期推陳出新，也常祭出「買一送一」的優惠，進而獲得許多商機，也因為時常推出相關優惠，使「冰淇淋」的網路聲量不斷攀升。

網上就有許多關於超商霜淇淋的討論，提及同家超商的霜淇淋形狀還不同，像是「一般造型」、「圓滾滾造型」以及「蒙布朗造型」，因此造成想要特定造型霜淇淋的民眾就需到不同分店購買，引起許多網友討論特定造型霜淇淋的購買地點，令整體聲量又更上層樓。

而「冰沙」也是眾多網友熱議的種類之一，因為製作方便、材料簡單，吸引許多網友議論其製作方式、口味等話題，就有人表示「每次都會把飲料冰到冷凍再拿出來喝，這樣可以喝出碎冰沙的感覺，真的好適合夏天」，指出冰沙製作方法簡單、口感豐富，令人愛不釋手。

夏季盛產的「芒果」入冰讓人愛不釋手 「咖啡」成「大人系」最愛口味 ▲ 網友熱議TOP6冰品口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 而觀察網友討論的「冰品口味」，發現夏天的水果王者—「芒果」最受歡迎。有不少網友發問必吃的芒果冰在哪裡？再加上網路上也有許多關於芒果冰品的排行，吸引網友紛紛回覆，說道「大苑子的芒果冰沙好喝」、「芒果綠茶口味也很讚」，可見芒果冰品深受民眾喜愛；不過也有網友提醒「自己買回去弄最便宜」、「我都買清冰、煉乳、整顆芒果回家自己做」，建議民眾可以嘗試DIY芒果冰，更能省荷包又吃得安心。

此外，「咖啡」是許多人喜愛的「大人系冰品」，近期有知名連鎖咖啡店推出「咖啡雪糕」，讓許多網友讚不絕口，評價道「咖啡味蠻香的」、「流心超好吃」，引來同樣嚐過此款雪糕的民眾留言「我也覺得超好吃」、「咖啡口味的苦甜味我很愛！」，點出咖啡特有的苦香味與甜味融合後蹦出的特殊口味令人相當著迷。

你也喜歡在炎炎夏日裡享受冰品帶來的沁涼滋味嗎？市面上冰品品項五花八門，讓人看了眼花撩亂、不知道該如何下手，下次想要在大熱天品嚐冰涼冰品時，不妨看看網友提出的冰品種類與口味，幫你挖掘從未嚐過的驚喜冰品！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「冰品」相關討論則數。觀測期間：2023/05/08~2023/08/07，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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