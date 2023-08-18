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天熱食不下嚥 竟是胃食道逆流作怪

中央社／ 台北18日電

1名16歲女學生總感覺喉頭有異物感、胸悶、胃酸逆流等情況，甚至一吃就吐，就醫服藥也不見好轉，體重直直落，進入夏季後症狀更嚴重，原來是食道蠕動異常引起胃食道逆流作怪。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天在記者會分享，胃食道逆流發生原因，可分為食道蠕動異常、食道輕微發炎造成食道黏膜敏感及賁門鬆弛這3類。

不過，邱展賢指出，據國外統計發現，僅30%患者是屬於典型胃食道逆流的賁門鬆弛，另外70%是食道蠕動異常、食道輕微發炎造成食道黏膜敏感的功能異常。

邱展賢表示，胃食道逆流患者逐年增加，就他臨床觀察甚至增加5成，變成腸胃科主要疾病，5大高危險族群包括肥胖、菸酒、飲食口味太重或愛吃宵夜、情緒壓力大、用藥者。

胃食道逆流各年齡層都可能發生，邱展賢分享1名個案為16歲女學生，因胸悶、喉嚨異物感、一吃就吐且體重減輕等情形就醫，吃胃藥卻不見好轉，進入夏季後症狀更加嚴重，後來改服用促進食道蠕動藥物，症狀明顯改善。

至於為何跟天氣有關，邱展賢表示，食道蠕動異常發生原因與交感神經和副交感神經有關，氣候的變化、壓力、情緒不穩等都容易引起，因此在天氣炎熱或是寒冷時症狀會更加明顯，生活、工作、課業壓力增加，也會加重症狀，一般使用促進食道蠕動藥物治療。

另外，還有1名個案為50歲女性，則是飽受食道輕微發炎造成食道黏膜敏感困擾。邱展賢說，這名個案連喝水都會感覺不適，除了服用食道黏膜保護劑外，還要配合飲食調整，避免食用刺激性的食物、飲品。

胃食道逆流常見症狀有喉頭有異物感、胸悶、吞嚥困難、火燒心、嘔酸、慢性咳嗽等，倘胃酸逆流到口腔，還可能會出現口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等情況。

長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，邱展賢提醒，要改善胃食道逆流，除配合醫師治療外，生活及飲食習慣也要做調整，若持續發生胃食道逆流症狀，應儘早就醫治療，以免延誤治療時機。

胃食道逆流

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