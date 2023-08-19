準備野餐餐食讓人好傷腦筋？「這些」食物方便又美味！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「野餐」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的野餐食物排行。

不少人喜愛在晴朗的午後到戶外野餐，除了能夠浸淫於大自然中、和親朋好友一同放鬆享受，同樣備受期待的莫過於享受野餐墊上的美食饗宴。我們整理了網上熱門的野餐食物，快來看看野餐前該準備哪些美食吧！

「甜點、水果、麵包」好攜帶又易清潔 「酒精飲品」消暑又助興為野餐必備飲品 ▲ 網友熱議TOP8野餐食物排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「野餐食物」相關話題的討論，發現「甜點」是受到最多網友喜愛的野餐美食。若能夠在風光明媚的午後品嚐令人心情愉悅的精緻甜品，想必能夠讓野餐的氛圍更上一層樓，就有專賣甜點的店家看準商機在網上推出野餐組合，受到不少網友青睞，紛紛表示「野餐不知道要準備什麼的話甜點很適合，而且還有店家推出野餐盒的套餐」，認為甜點是「野餐、下午茶必備」，而若有店家為選擇困難的民眾搭配餐點，更能省去令人費神的挑選步驟。

「水果」也是非常方便攜帶的野餐食物之一。就有營養師推薦可以準備水果去野餐，說道「小番茄、無籽葡萄，或是切好的芭樂都是很好的野餐水果，吃起來方便，也不太容易弄得粘膩不好清潔」，建議網友野餐時應避免汁水過多的水果，而是挑選不需額外加工就可以吃的，在戶外食用會較方便；此外，也有人在論壇發文教學「如何拍出美美的野餐照」，其中就說到可以選擇「顏色較豐富的水果」照片視覺極佳，也提及「準備已經切開的水果效果更好」。

然而，也有醫師提醒「攜至戶外的食物可能因陽光與高溫變質」，指出可以「使用高品質的可攜式保冷箱」，以防切開的水果腐敗、對身體造成傷害。此外，「麵包」也是許多網友認同適合戶外野餐的食物，保存容易、也不會沾手，相當適合外出食用。

另一方面，「酒精飲品」更是野餐時少不了的助興飲料。有網友發文請益「野餐喝酒會很奇怪嗎？」，引來許多留言，紛紛表示「不會阿，我野餐也都喝」、「野餐不喝要幹嘛」，也有媽媽回覆道「每次跟朋友野餐都會喝一點，小孩就給爸爸們陪跑跳」，點出野餐時小酌能夠適度放鬆，釋放平時生活積累的壓力。

你也是野餐的愛好者嗎？你是否每每出發野餐前都為餐食的準備感到困擾呢？下次不妨參考我們歸納出的8大野餐食物，幫你省下傷腦筋的挑選環節，立即出發享受一段美好愜意的野餐時光吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「野餐食物」相關討論則數。觀測期間：2023/05/07~2023/08/06，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast 評論（排除抽獎文）

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