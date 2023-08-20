台北生活好迷人？這些「北漂族煩惱」你懂多少！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「北漂族」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的北漂族煩惱排行。

許多人在高中畢業後會選擇前往台北的大學就讀，抑或大學畢業後尋求位於北部的工作機會，除了是嚮往都市的繁華生活外，也希望能在資源豐富的環境中獲取養分、蛻變成嶄新的自己。不過這群「北漂族」也有不少身處異鄉的煩惱，我們整理了五大北漂族煩惱，快來看看是否有說出你的心聲吧！

「物價消費高」讓北漂族好難存錢！「車位難找」令人不敢買車 ▲ 網友熱議五大北漂族煩惱 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察三個月內網友針對「北漂族」相關話題的討論，發現「北部物價高」是受到最多人議論的北漂族煩惱。

在物價高漲的時代，每隔一段時間物價就會有一波上升潮，而薪水成長幅度卻遠遠跟不上物價飆漲的速度，就有網友點出，特別是北部的物價相對其他縣市又更高更貴，怨道「有時會懷疑自己究竟是在生存or生活」、「想兼顧荷包和生活品質，真的好難好難」，表示在高消費的台北，每月支出相比北漂前會高出許多，除了更難存到錢外，追求良好生活品質的門檻也更高。

而「停車位難找」的問題也是北漂遊子們的困擾之一。雙北交通繁雜，雖然大眾交通工具發達，但也有不少人選擇自行「騎車」或「開車」，導致上下班時段經常塞車的窘況；而根據行政院環保署統計，雙北車輛合計約有500萬輛，台北市車輛密度更是高居全台第一，「車多位少」的情況令許多北上的汽機車駕駛感到水土不服。

有民眾在論壇發問「台北沒車位不適合買車？」，引起許多網友熱烈回應，有人說道「沒車位的話，買車就是要另外租車位啊」、「願意付月租就適合啊」，認為在台北若願意付出租金，車位並非難事；不過也有另一派網友提到「現在是租不到吧，鬧區根本搶爛」、「有錢還租不到」，表示在車輛密度極高的台北，有時就連願意付出金錢也搶不到多餘車位。

說到台北的居住環境，就不得不提及「房租」問題。北部居住環境時常為人詬病，被認為「房租價格與品質有很大的落差」，許多網友議論，在地狹人稠的台北雖有許多出租的單人小房間，但其中有一大部份都位在屋齡非常高的老房子內，不只租金昂貴，生活空間也相對窄小許多，令人相當不適應。

不少北漂族無奈表示「逛租屋網逛到頭痛」，提到若以相同租金在南部找房，普遍可找到空間更大、裝潢更新的物件，還有人不滿說道「有多少人在台北找房租屋過啊，鬼物件一堆，有基本品質的就是租金貴得要死」，點出在台北租屋所遇到的難處。

你也是嚮往都市生活，即將北漂的「準北漂族」嗎？或者你是已北上多年的「資深北漂族」呢？儘管偌大的台北有著許多令北漂族不適應的因素，但這裡豐富的資源與工作機會、完善的生活機能等仍對許多人充滿吸引力；若是尚在考慮是否北漂的民眾，不妨多多參考網友的經驗分享，看看自己能否接受這些南北差異，再作出不會後悔的決定吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「北漂族」相關討論則數。觀測期間：2023/04/27~2023/07/26，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast 評論（排除抽獎文）

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