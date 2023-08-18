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新竹市前議員心肌梗塞驟逝 醫曝及時治療仍有風險

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新竹市國民黨籍前市議員徐信芳（左）去年轉戰參選下竹里長，並推出女兒徐美惠（中）參選南區市議員順利當選。本報資料照片
新竹市國民黨籍前市議員徐信芳（左）去年轉戰參選下竹里長，並推出女兒徐美惠（中）參選南區市議員順利當選。本報資料照片

新竹市前市議員徐信芳日前驚傳心肌梗塞，緊急送醫救治前天晚上10點多往生，享壽75歲。國泰醫院心血管中心醫師蘇彥伯表示，心肌梗塞如果沒有治療死亡率高達三至五成；就算有治療後續可能會面臨其他併發症仍有5至10％的死亡率，高風險族群不可輕忽其危險。

徐信芳從政資歷豐厚，堪稱「議會常青樹」，去年底交棒給女兒徐美惠擔任南區市議員，日前心臟不適送醫後逝世，震驚地方。

蘇彥伯說，心肌梗塞為心臟血管突然阻塞，讓心臟肌肉壞死，發生胸痛、缺氧等，可能會導致休克甚至致命的心律不整，因此有突發性死亡的機會。如果沒有治療死亡高達3至5成，就算有治療後續可能會面臨其他併發症整體仍有5至10％的死亡率。

蘇彥伯說，整體而言男性風險高於女性，女性停經前有賀爾蒙保護，因此男性45歲以上或是女性停經後風險較高，其他如三高（高血壓、高膽固醇、高膽固醇）、雙親曾發生過心肌梗塞、代謝症候群、體重重、腰圍寬或是平常不愛運動者都屬於高危險族群。

蘇彥伯表示，一但心臟肌肉快速壞死，發生突發胸悶、胸痛，就算短暫休息也難以好轉，沒有緊急處置只會讓情況惡化。有些民眾有血管退化但還沒到阻塞時會出現心絞痛症狀，如果發生頻率變高應該提高警覺。他也提醒民眾一旦有症狀應該盡速到急診求助，避免錯過時機。

心肌梗塞 死亡率 議員

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