「山道猴子的一生」教會的十件事情！專家分析：全家便利商店是份好工作
山道猴子教會我的十件事
一、不要在財務窘迫時創業
財務的雙面窘迫，會讓你處處決策失誤。例如：為了短期金流而降價促銷罔顧品牌定性、為了節約成本降低管理與行銷支出，引發長期口碑不佳銷售下滑。
二、尊重專業（記得給錢）
設計、行銷、包裝、客服，都是時間與金錢的堆砌。可以從客訴中找尋商機（組合套裝銷售）與產品定位（高單價精緻或平民價大眾）
省小錢（設計費），卻會失去大商機（幾千幾萬的銷售量）。
三、系統性思維以終為始
負債、低收入、機遇不佳是現況，想脫離現況，先思考：
1.提高單位收入：加班體力有限，增加工時的邊際效果不好。
2.消費投資在未來性：以「提升收入」作為消費與支出的思考起始點，「現在做一次面子」，不如「長久有裡子」
3.提高曝光與機遇：往來對象僅有老闆與跑山車友，沒人看見專業或價值的一面。要跑，也要跟86跑（咦串台了）
四、粉絲數僅供參考
看衰看熱鬧的永遠多過支持者，不要迷信自己登高一呼山下千呼萬擁。甚至，連貼紙都賣不到百分之一（轉換率1%不錯了真心話）
五、便利商店是份好工作
供餐、穩定、收入隨班數增加，大夜還有一堆宵夜與零食當福利，只要好好利用閒暇時間，無可限量。
六、便利商店不是好投資
缺人缺的緊，老闆還要下來兼職，員工說走就走沒在給你挽留。說穿了：加盟主只是長工，還是先給錢才能上班的那種，醒醒吧還是避開這個行業。
七、山路在走保險要有
意外險與健康險保好保滿，耗材與住院醫療四五十萬不用擔心，修車費就靠車體與老天保佑。
善用保險指定受益，起碼自己上路時，還得起兄弟的錢、父母的債，還有超商妹子不小心一發入魂的遺腹子。
八、契約、契約、還是他媽的契約
再次提醒：一定要白紙黑字，所有口頭承諾錄音錄影僅供參考，看不懂要找人幫忙。
九、愛過睡過一切隨風
你要肉體她要錢，彼此在價值交換中都有收穫，哪怕為此心痛都是成長的養分與人生的視野
花時間爆料，除了設計妨害名譽外，你愛的台七乙和社團，都回不去了。
人賤自然有天收，綠茶會有渣男湊
十、你我都可能是猴子
換個模子，其實上面九個雷我也踩了一圈；面子工程、好大喜功、不聽勸、財務槓桿以短支長...看得是動畫，品的是人生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言