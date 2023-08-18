各界齊響應他們都要來 820還路於民大遊行流程、名單公開

行人零死亡推動聯盟8月20日周日將在凱道舉辦還路於民大遊行，訴求交通零死亡目標。主辦方今公布活動流程及出席名單，預計當天下午1時開場一路到晚上6時結束。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭都確定出席簽署宣言並發表談話，民進黨總統參選人賴清德出席與否則被寫上「待定」。

行人零死亡推動聯盟今公布「還路於民大遊行」流程及出席人員，名單涵蓋產、官、學界及不少民間團體，預計8月20日下午1時由表演活動揭開序幕，緊接邀請親子共學促進會、消防員工作權益促進會、警察工作權益推動協會、台灣身心障礙者自立聯盟等團體發言，並由行人零死亡推動聯盟成員致感謝詞及短講。

活動中，侯友宜、柯文哲、王婉諭分別代表政黨出席簽署宣言，民進黨雖預計由秘書長許立明率領黨內民代參加，但主辦方仍在活動流程表寫上「賴清德（待定）」；另外，交通部長王國材也將現身，接收小朋友遞出的訴求書。

根據主辦方規畫，在全體大遊行前也將安排哀悼儀式，邀請5月8日於斑馬線車禍身亡的余姓女童父親發表談話，也開放民眾遞紙鶴紙花；遊行隊伍預計當天下午4時出發，約進行1小時後回到主舞台。其他出席嘉賓還包括前台北市議員、網紅「呱吉」、日籍網紅「Iku老師」等。

行人零死亡推動聯盟先前表示，遊行募資短短一個月就募得320萬元，主要有5大訴求，包括成立院級交通零死亡願景中心、重建交通法制、健全人行設施、改革駕訓制度、實證公正執法；遊行結束後，募款結餘將投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運，在未來持續監督政府及推動改革。

另外，行人零死亡推動聯盟活動當天也將邀請總統參選人宣示行人宣言，內容包括交通零死亡願景、行人通行自由與平權之保障、老吾老幼吾幼之都市規畫、融入無障礙設計打造共融社會、普及大眾運輸、行人及自行車成為城市主體等，希望中央和地方政府能統整交通政策方向。