快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各界齊響應他們都要來 820還路於民大遊行流程、名單公開

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。本報資料照片
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。本報資料照片

行人零死亡推動聯盟8月20日周日將在凱道舉辦還路於民大遊行，訴求交通零死亡目標。主辦方今公布活動流程及出席名單，預計當天下午1時開場一路到晚上6時結束。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭都確定出席簽署宣言並發表談話，民進黨總統參選人賴清德出席與否則被寫上「待定」。

行人零死亡推動聯盟今公布「還路於民大遊行」流程及出席人員，名單涵蓋產、官、學界及不少民間團體，預計8月20日下午1時由表演活動揭開序幕，緊接邀請親子共學促進會、消防員工作權益促進會、警察工作權益推動協會、台灣身心障礙者自立聯盟等團體發言，並由行人零死亡推動聯盟成員致感謝詞及短講。

活動中，侯友宜、柯文哲、王婉諭分別代表政黨出席簽署宣言，民進黨雖預計由秘書長許立明率領黨內民代參加，但主辦方仍在活動流程表寫上「賴清德（待定）」；另外，交通部長王國材也將現身，接收小朋友遞出的訴求書。

根據主辦方規畫，在全體大遊行前也將安排哀悼儀式，邀請5月8日於斑馬線車禍身亡的余姓女童父親發表談話，也開放民眾遞紙鶴紙花；遊行隊伍預計當天下午4時出發，約進行1小時後回到主舞台。其他出席嘉賓還包括前台北市議員、網紅「呱吉」、日籍網紅「Iku老師」等。

行人零死亡推動聯盟先前表示，遊行募資短短一個月就募得320萬元，主要有5大訴求，包括成立院級交通零死亡願景中心、重建交通法制、健全人行設施、改革駕訓制度、實證公正執法；遊行結束後，募款結餘將投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運，在未來持續監督政府及推動改革。

另外，行人零死亡推動聯盟活動當天也將邀請總統參選人宣示行人宣言，內容包括交通零死亡願景、行人通行自由與平權之保障、老吾老幼吾幼之都市規畫、融入無障礙設計打造共融社會、普及大眾運輸、行人及自行車成為城市主體等，希望中央和地方政府能統整交通政策方向。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭確定出席「還路於民大遊行」簽署宣言。圖／取自「還路於民大遊行」流程表
國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭確定出席「還路於民大遊行」簽署宣言。圖／取自「還路於民大遊行」流程表

王婉諭 柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

柯文哲表態支持安樂死 王婉諭批沒講配套不負責任

名家專欄／勤走基層侯友宜聲量超郭趕柯　錢震宇：郭台銘逐漸失去著力點

影／侯友宜屏東拜票 周典論女兒周佳琪陪同

民調／56.6%看好賴清德當選總統 柯文哲、侯友宜低於2成

相關新聞

好市多「毒乾酪」再現！檢出農藥環氧乙烷 85.5公斤流入市面

好市多乾酪再出包！衛福部食藥署指出，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符...

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

南部今晚再一波降雨到明晨 颱風最快下周有發展跡象

中央氣象局預報員朱美霖說，目前陸地上對流有消散的情形，台灣西南沿海的海面上仍有比較強的對流雲系，主要是低壓帶南側西南風帶...

好市多Sonoma精選乾酪綜合包殘留環氧乙烷 高雄售出94包

好市多從美國進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」在邊境查驗時，被食藥署檢出殘留農藥環氧乙烷，該批產品禁止輸入。高市衛生局...

各界齊響應他們都要來 820還路於民大遊行流程、名單公開

行人零死亡推動聯盟8月20日周日將在凱道舉辦還路於民大遊行，訴求交通零死亡目標。主辦方今公布活動流程及出席名單，預計當天...

8月20日「還路於民大遊行」登場 北巿警公布交管圖

由民間團體發起、號召萬人登場的「還路於民大遊行」，號召萬人上街頭，本月20日（周天）將在凱達格蘭大道登場，活動預計當天下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦