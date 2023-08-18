研究：綠地與躁鬱症發生「負相關」 全台50鄉鎮未達標

台灣一篇登上國際期刊「健康與地方（Health and Place）」的最新研究顯示，綠地覆蓋率與躁鬱症發生率呈現負相關。研究進行的2013至2014年間，綠地覆蓋率減少國人壽命損失達6.1年，並帶來近新台幣7千億元的經濟產值。不過，衛星遙測結果發現，台灣有50個鄉鎮市並未達到世界衛生組織（WHO）建議的綠地覆蓋率，以高雄市為最多。

台灣科技媒體中心今舉行「台灣綠地與躁鬱症相關性最新研究線上記者會」。研究通訊作者、成大空間資訊學系副教授吳治達表示，除了成大、北護學者，本次團隊中也有哈佛大學教授John Spengler；綠地與身、心理健康關係的研究已有不少，但過去研究較少將綠地與健康效益的關係，以量化指標方式呈現，讓民眾更易理解。

他表示，研究除了以2013至2014年的衛星遙測資料，換算全台各鄉鎮市的綠地覆蓋率，也考量影響心理健康的經濟因素，以勞動部2013／2014年平均基本勞工薪資為計算基準，以及西雅圖華盛頓大學「健康指標和評估研究所（IHME）」資料庫中，由受命損失年加上健康生命損失年得出的「失能調整人年（DALY）」共同計算。

吳治達說，研究結果顯示，鄉鎮綠地多寡與減少躁鬱症疾病負擔有關，以全台人口換算，現況下綠地能讓台灣民眾「多活6.1年」；且綠地與減少躁鬱症發生率有關，民眾身心理健康、能正常生活工作，可帶來212.7萬美元，換算超過新台幣6700萬元的產值增加。

「全台共有50個鄉鎮沒有達到世衛組織建議的綠地覆蓋率。」吳治達說，WHO建議，住家周邊方圓300公尺內，至少要有面積大於0.5公頃的綠地，以此數據換算，每個行政區應有大於25.6%的綠地覆蓋率。不符標準的鄉鎮以台灣西部為主，其中高雄最多，有16個鄉鎮綠地不足；台中、台南則分別有10個、9個鄉鎮綠地覆蓋率未達標。

吳治達表示，研究假設這50個鄉鎮增加綠地、達到世界衛生組織標準，經計算可再增加10%健康效益，減少6.7年生命損失，產值上升為236.2萬美元。

研究共同作者、台北護理大學休閒產業與健康促進系助理教授李曉昀表示，本篇研究證實綠地與躁鬱症發生具有「負相關」，但兩者並非因果關係。就像吃燒烤提升罹患大腸癌機率，但不一定吃了燒烤就會得大腸癌。同理，增加綠地能減少居民罹患躁鬱症的風險，但未必居住在周邊沒有綠地的區域，就一定會得躁鬱症。

她表示，研究過程中已考量影響躁鬱症發生的多種因子，包括共病症（代謝症候群）、性別、年齡、低收入、離婚率、失業率、空氣品質等，仍有一些因素無法囊括，如家族疾病史。此外，綠地類型、植物種類不同，帶來的健康效益也會不同，是未來深入研究的方向。

李曉昀說，躁鬱症成因非常複雜，基因、環境是兩大因素。綠地雖不是唯一的環境因素，但是可以控制、努力的方向，藉由增加綠地，減少躁鬱症的疾病負擔。