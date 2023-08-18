出油冒痘、月經悶熱……女性夏季十大健康困擾　這些煩躁問題你都遇過嗎？

女孩們一定都對這些事超有感！

夏日來臨，除了高溫讓人心浮氣躁外，炎熱的天氣也容易引發許多健康問題，尤其女生在大熱天裡還需要穿著內衣，又多了生理期，和男性比起來更是容易感受到悶熱不適，每每到了夏季都要應付各式各樣惱人的身體狀況。

你知道女生在夏天容易遇到什麼健康方面的問題嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了女性在夏季最容易遇到的健康困擾TOP 10，身為男性的你對這些了解嗎？身為女性的你又經歷過哪些呢？一起來看看吧！

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NO. 1 脂肪囤積

許多人都認為夏天會因為天氣熱、食欲不振而變瘦，但實際上不少女性在夏季會有身體脂肪囤積的困擾。青溪風澤中醫診所院長蔡妙函醫師表示，天熱吃不下東西的確有可能讓體重下降，不過長期下來造成的營養不良反而會因氣血虛、精神差而使代功能變差，更不容易瘦下來，也可能導致脾胃功能受損，影響水分代謝而造成水腫。除此之外，夏天食用冰品、冷飲、沙拉等寒涼食物，過量的話同樣會影響代謝。



蔡妙函醫師指出，以中醫觀點而言，肥胖其實就是因為身體「氣血水失衡」，脾虛濕困、胃熱痰阻、肝鬱化火、肝腎兩虛等體質都可能造成易胖體質、脂肪囤積。針對這類情形，可以配合不同體質的進行中藥調理；或是使用人體可吸收的羊腸線進行「穴位埋線」，透過特殊針具將線埋進身體，破壞、分解周圍的脂肪細胞，刺激新陳代謝，達到瘦身雕塑效果。

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此外，也可以用簡單的「耳穴刺激」幫助減重，像是按壓耳垂上方、耳屏面前中點的「饑點」及其上方的「渴點」抑制飲食欲望；位於耳朵上方三角窩的「耳神門」可安定心神，避免因焦慮過度飲食；耳朵中央的「胃點」可改善腹脹、減少脂肪囤積；耳輪內側下方的「內分泌點」則能提升新陳代謝、促進腸胃蠕動。

同時蔡妙函醫師也提醒，雖然能透過中醫療法改善夏季脂肪囤積的困擾，但懷孕／哺乳婦女、未發育完全兒童、有嚴重心血管疾病、肝腎功能不全、惡性腫瘤等重大疾病患者，就較不適合中醫減重，需要特別留意。

NO. 2 生理期悶熱不適

身為女性，每個月總會有那麼幾天會感到渾身不舒服，程度可能或大或小，但不論如何，生理期對女生來說都會帶來諸多不便，像是經痛、水腫、生理痘、情緒低落等等，月經來潮期間會遇到的狀況超乎想像，不管生理還是心理方面都會受到影響。



在平時生理期就已經讓人感到不適，到了夏天，炎熱的天氣更是加劇了不舒服的感覺，除了生理痛之外，還必須要承受使用衛生棉造成的悶熱、不透氣。此外，若因為天氣熱而忍不住吹冷氣、吃冰，也會造成經痛更加嚴重，讓人在大熱天裡痛不欲生，「夏天很熱一定就會開冷氣，結果就又畏寒加上肚子超痛」、「夏天真的會比冬天更燥更累」、「吹冷氣很容易痛」、「太悶熱了還要用衛生棉」、「夏天經痛真的很想死」、「最討厭夏天來月經了，很熱又悶的，還不能喝冰的」。

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NO. 3 皮膚出油、冒痘

許多女生到了夏天皮膚出油、冒痘的情形總是特別嚴重，若是平時還有化妝的習慣，更容易有悶痘的問題。藝文風澤中醫診所院長胡心瀕醫師指出，夏季皮脂腺分泌會較為旺盛，考量到不同體質，痘痘的成因也分為一般的毛囊發炎、酒糟肌、蠕形蟎蟲、脂漏性皮膚炎，或是生理期、生活壓力、長期戴口罩所造成。



胡心瀕醫師指出，容易出油冒痘其實是偏向熱性體質，可能是肝火／胃火／心火比較大，分別可以透過黃芩、蒲公英、龍膽草、紫花地丁／黃連、大黃／金銀花、蓮子心、梔子、紫草等中藥材調整體質，幫助退火。

除了中藥以外，胡心瀕醫師也分享了風澤診所的「美顏針」療法，透過臉部針炙的方式刺激、誘發皮膚的的免疫反應，加速代謝和修復，以此改善膚況。每次約施50針（半臉）至150針（全臉）不等，療程約1至1個半小時，定期1至2週回診，只要1到2個月就能看到效果。美顏針療程不只沒有副作用，也適用於任何年齡層，不過若皮膚有嚴重發炎、膿包的情形時，建議先採用藥物調理，待膚況改善後再進行美顏針療程。

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NO. 4 穿內衣悶出汗疹

對女性而言，「夏天穿內衣」無疑是一大酷刑。在高溫炎熱的天氣裡還必需要穿著緊緊包覆住胸部的內衣，悶熱的感覺絕對是男性無法體會的。夏天穿內衣不只又悶又熱，還容易出汗，汗水積在內衣上的潮濕感除了不舒服之外，也讓人擔心留下汗味，嚴重的話可能還會出現起汗疹的狀況。



若不小心穿了不透氣、吸汗效果不好的內衣，內衣上的汗水長時間接觸肌膚就容易造成黴菌大量孳生，可能導致皮癬、汗疹、汗斑等皮膚問題，也因此「穿內衣」被不少女生視為夏天最痛苦的事之一。為此不少女孩會選擇穿涼感內衣，或是採用貼胸貼的方式，來減輕夏日的負擔，「穿著內衣根本就是多穿一件上衣的概念」、「這麼熱的天氣真的很不想穿內衣」、「覺得現在越來越熱，不想穿內衣」、「涼感bratop，輕鬆自在」、「不想穿內衣可以貼胸貼就好」、「我都貼胸貼、bratop就出門」、「我會貼胸貼，再不然真的要穿可以選涼感內衣」。

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NO. 5 私密處感染

夏季天氣濕熱，容易助長細菌孳生，若是平時又喜歡穿緊身褲，更容易造成私密處感染。桃鶯風澤中醫診所院長陳玟醫師表示，濕氣也是私密處感染的成因之一，夏季許多人常攝取過多生冷飲食，或是因為天熱導致睡眠品質不佳，這些都會影響到脾胃功能，使得身體的濕氣增加，提升私密處感染風險。



陳玟醫師指出，脾虛、腎陽虛、腎陰虛、肝經濕熱、肝氣鬱結等體質都容易讓私密處分泌物增加，可能導致黴菌、念珠菌感染並伴隨搔癢、發炎。陳玟醫師建議，避免食用生冷食物及甜食、辛辣烤炸的食物，並且多做腹部核心肌群運動及骨盆運動，這些都有助於減少濕氣生成，降低私密處感染的可能。

此外，也可以透過清熱利濕藥物內服，搭配坐浴改善感染情形，平時多按摩足三里、豐隆穴、三陰交、太衝穴等穴位也有幫助。食療的部分，容易出現黃色分泌物的可以適度飲用陳皮玫瑰花茶疏肝氣解鬱；易有水狀分泌物的多與脾虛有關，可飲用四神湯、薏仁水來改善。

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NO. 6 體味問題

夏天最痛苦的事情莫過於整天處在高溫之中，炎熱的天氣讓人不停流汗，不只身體會濕濕黏黏不舒服，更容易有令人尷尬的體味問題。像是腋下或腳底，都很容易因為積汗而產生異味。像是臺北捷運近期就因為天氣炎熱，導致出現令人不適的汗臭味，經民眾反映後臺北市長蔣萬安調降車廂內空調溫度，以改善異味問題。



除此之外，女生因為多穿了一件內衣，悶熱之餘累積在內衣上的汗水也容易散發出汗味，女孩們到了夏天總會擔心自己身上傳出不好聞的味道，也有人會選擇以止汗劑、香膏來減少散發體味的可能，「總覺得稍微流汗就有味道」、「如果止汗劑噴太多腋下會黑黑的」，還有人指出飲食清淡、多喝水也能避免汗臭和體味。

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NO. 7 頭皮出油、頭皮屑

夏季炎熱的天氣容易導致皮脂腺分泌較為旺盛，也因此容易有頭皮出油、頭皮屑等狀況發生，尤其長頭髮的女生，夏天更容易出現嚴重的油頭情形，除了頭皮搔癢不適外，也會影響到外觀造型，更會有異味出現。



在炎熱的天氣之下，頭皮出油及出汗是許多女孩夏天最困擾的事情之一，為此不少人會精挑細選能抑制出油、抗頭皮屑的洗髮精及護髮產品，或是在頭髮上拍蜜粉、痱子粉，希望能改善油頭情形，「夏天根本就是一小時頭髮就油掉」、「夏天絕對是油頭人地獄」、「我會隨身帶小罐的乾洗髮」。

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NO. 8 天氣熱影響睡眠

在夏季炎熱的高溫下，許多女孩也容易有睡不好的問題，除了悶熱不適，還可能出現盜汗的情形。此外，若剛好遇到生理期，雙重影響之下更容易睡不好，睡眠品質不佳也容易帶來其他身體狀況，「真的睡一下就被熱醒」、「一躺上床就開始狂流汗」、「夏天很常熱到睡不著」、「平均睡兩小時熱醒一次」。



除了生理期外，許多女孩的長頭髮也容易在夏天睡覺時讓人感覺到更加悶熱，影響到睡眠狀況，「長頭髮在夏天睡覺時很困擾」、「討厭脖子跟枕頭之間有頭髮的感覺」、「頭髮壓在脖子那裡不舒服」。

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NO. 9 黑色素沉澱、曬黑

在夏季強烈的紫外線下，許多女孩最大的困擾就是容易曬黑，更嚴重的可能還會出現曬斑、曬傷的情形。由於夏天長期的烈日，想要改善這樣的情形並不容易，花費長時間保養也不一定能變回原本的樣子，更容易讓皮膚提早老化，「夏天太陽太毒」、「夏天真的很容易一個不小心就曬黑」。



除了曬黑之外，夏季的蚊蟲叮咬或是貼身衣物積汗後與皮膚長時間摩擦，也容易導致黑色素沉澱，讓皮膚暗沉或出現疤痕，「很多皮膚問題都是不可逆的」、「一直抓癢身上很多黑色素沉澱」。

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NO. 10 皮膚摩擦紅腫

夏季天氣炎熱容易出汗，除了濕黏不適、可能造成異味外，汗水積在大腿內側、腋下、胯下、手關節、胸部下緣等身體皺摺、皮膚互相摩擦處，容易造成刺痛、發癢的情形，嚴重的話可能還有造成皮膚紅腫脫屑。



若是在這些身體皺摺處出現搔養感後又過度抓癢，就會導致肌膚出現細小傷口，造成流汗之後刺痛感更加劇烈，是不少女生在夏季時相當困擾的問題，「穿短褲短裙，一流汗大腿就會摩擦燃燒，然後就起疹子了」、「到最後就是紅腫癢痛，之後好了大腿內側就黑黑的超醜」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月28日至2023年07月27日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女性夏季健康困擾』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統