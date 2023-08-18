雙龍林道正值菇蕈類生長序幕 60多種菇爭奇鬥艷勿食用

林業署南投分署與信義鄉雙龍社區發展協會執行山林巡護及菇類調查計畫，意外發現林道內蘊含豐富大量的菇蕈類，經初步調查鑑定有爪哇肉盤菌、簇生鬼傘等22種，待鑑定菌種39種，形色各不同，但呼籲因野生菇類分辨不易，部分菇類有毒不能食用，提醒民眾切勿自行採摘食用。

南投分署指出，雙龍林道位於信義鄉雙龍村後山，屬濁水溪流域集水區範圍，目前可行至林道里程約5.2K大崩塌位置，後段道路因崩塌地影響而難以進入，林道海拔高度變化從1290至1680公尺，全年氣候涼爽宜人，是登山客登治茆山的傳統路線。

雙龍林道自每年3月起，即由水晶蘭及台灣金線蓮的出現打開林道菇蕈類生長的序幕，適逢春雨來臨，此時蟄伏在土壤或枯木的菌絲體，於歷經了寒冷的刺激後，菇蕈類如雨後春筍般，自林道两旁或枯木上不斷的冒出，種類之豐富，令人讚嘆不已。

雙龍社區發展協會表示，從林道2.5公里處，以步行方式前進，可發現雙龍林道菇類之美，包括布農族傳統獵寮處的簇生鬼傘，至4公里可遠眺日月潭處的馬勃菌，沿途經專家鑑識有多孔菌類、果凍類菌、網紋馬勃、假芝、小網孔菌及小皮傘屬等22種；另外有39種需再回實驗室鑑定。