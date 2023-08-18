快訊

陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

PLG／立委點名台新惡意挖角林秉聖 攻城獅仍盼協商解決

台大實驗室昨爆炸9傷疑「操作不慎」 4研究生仍留院觀察

雙龍林道正值菇蕈類生長序幕 60多種菇爭奇鬥艷勿食用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
雙龍林道的黃裙竹蓀，台灣全島低海拔竹林下或闊葉混合林下可見其身影，具有微毒無法食用。圖／南投分署提供
雙龍林道的黃裙竹蓀，台灣全島低海拔竹林下或闊葉混合林下可見其身影，具有微毒無法食用。圖／南投分署提供

林業署南投分署與信義鄉雙龍社區發展協會執行山林巡護及菇類調查計畫，意外發現林道內蘊含豐富大量的菇蕈類，經初步調查鑑定有爪哇肉盤菌、簇生鬼傘等22種，待鑑定菌種39種，形色各不同，但呼籲因野生菇類分辨不易，部分菇類有毒不能食用，提醒民眾切勿自行採摘食用。

南投分署指出，雙龍林道位於信義鄉雙龍村後山，屬濁水溪流域集水區範圍，目前可行至林道里程約5.2K大崩塌位置，後段道路因崩塌地影響而難以進入，林道海拔高度變化從1290至1680公尺，全年氣候涼爽宜人，是登山客登治茆山的傳統路線。

雙龍林道自每年3月起，即由水晶蘭及台灣金線蓮的出現打開林道菇蕈類生長的序幕，適逢春雨來臨，此時蟄伏在土壤或枯木的菌絲體，於歷經了寒冷的刺激後，菇蕈類如雨後春筍般，自林道两旁或枯木上不斷的冒出，種類之豐富，令人讚嘆不已。

雙龍社區發展協會表示，從林道2.5公里處，以步行方式前進，可發現雙龍林道菇類之美，包括布農族傳統獵寮處的簇生鬼傘，至4公里可遠眺日月潭處的馬勃菌，沿途經專家鑑識有多孔菌類、果凍類菌、網紋馬勃、假芝、小網孔菌及小皮傘屬等22種；另外有39種需再回實驗室鑑定。

南投分署強調，野生菇蕈類大多有毒，如果誤食可能造成嚴重的症狀，包括死亡，因此，在食用任何蕈類之前，必須先辨認之，只有正確地辨認出蕈菇的種類後才能確保安全。

雙龍林道的紫絨絲膜菌，夏天常出現於中海拔針闊葉樹林地上單生。圖／南投分署提供
雙龍林道的紫絨絲膜菌，夏天常出現於中海拔針闊葉樹林地上單生。圖／南投分署提供
雙龍林道的毛頭鬼傘具自體自溶特殊性，又稱仙女棒、律師的假髮。圖／南投分署提供
雙龍林道的毛頭鬼傘具自體自溶特殊性，又稱仙女棒、律師的假髮。圖／南投分署提供
雙龍林道的簇生鬼傘，菌蓋乳白色至淡灰黑色，鐘形至平展，表面覆細毛或光滑，蓋緣有溝紋。圖／南投分署提供
雙龍林道的簇生鬼傘，菌蓋乳白色至淡灰黑色，鐘形至平展，表面覆細毛或光滑，蓋緣有溝紋。圖／南投分署提供
雙龍林道的長裙竹蓀俗稱竹蓀，又名竹笙，通常在早晨時出現，菌蓋有臭味，菌裙展開後幾小時內即結束。圖／南投分署提供
雙龍林道的長裙竹蓀俗稱竹蓀，又名竹笙，通常在早晨時出現，菌蓋有臭味，菌裙展開後幾小時內即結束。圖／南投分署提供

南投 林業署

延伸閱讀

台東議會不同意代燒垃圾 南投環保局：再拜託其他縣市幫忙

南投仁愛雨災蔬果搶收 縣府號召員工團購助農民

代燒南投垃圾提案被退 饒慶鈴：尊重決議但憂厚道精神不再

酒駕男10年內又酒駕撞死老翁 南投首件國民法官案

相關新聞

好市多「毒乾酪」再現！檢出農藥環氧乙烷 85.5公斤流入市面

好市多乾酪再出包！衛福部食藥署指出，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符...

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

南部今晚再一波降雨到明晨 颱風最快下周有發展跡象

中央氣象局預報員朱美霖說，目前陸地上對流有消散的情形，台灣西南沿海的海面上仍有比較強的對流雲系，主要是低壓帶南側西南風帶...

南部分館被批經費浮濫？國圖：可提供200萬冊藏書

位在台南市新營區的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心，引發台南市藍綠立委參選人互槓；國圖南部分館暨聯合典藏中心籌建專案辦公...

「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

YouTube影片「山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山...

影/醫護要求降低護病比 「三班護病比」入法

台灣護師醫療產業工會上午前往行政院進行「降低護病比保病安護職安」快閃活動。指新冠疫情加劇了長期過高的護病比，醫護照顧病人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦