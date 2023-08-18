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基捷基隆負擔47非17億 王醒之再開砲批誤導：別搞曖昧逼畫押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。記者游明煌／攝影
基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。記者游明煌／攝影

行政院副院長鄭文燦提出協助成立30億額度開發基金，納入土地開發效益預估的40億收入考量後，基隆市政府分攤金額從53億降為17億元。無黨籍基隆市立委參選人王醒之質疑鄭文燦誤導基隆好像只要負擔17億，事實上是47億，要求中央講清楚，不要搞曖昧到塵埃落定才想逼基隆人「畫押買單」。

行政院副院長鄭文燦提出協助成立30億額度開發基金，納入土地開發效益預估的40億收入考量後，基隆市政府分攤金額從53億降為17億元。

王醒之今天說，樂見中央以軌道建設帶動區域發展的政策能成功，但不代表基隆會單方面接受無視基隆人需求的方案。

王醒之表示，基隆捷運的整體規畫，從當初進入市區的輕軌，變成目前八堵、南港間的運量捷運；基隆市政府要負擔的建設經費，也則從前市長林右昌原本誇下海口不用出一毛錢，在他任內增加到17億，市長謝國樑上台後，又暴增到53億。直到行政院副院長鄭文燦在視察中突然宣布，基隆「好像」只需要負擔17億元？

王醒之說，鄭副院長說得親切，但實際金額其實超過47億，只是其中30億中央認為基隆成立捷開基金後，透過場站開發可以獲利來償還。所以事實上這30億還是基隆要出，是我們借了錢來建設，只是中央認為我們透過未來的開發案「很容易能賺回來，所以當成我們沒出到錢」。

王醒之認為，先不說這看法是否太過樂觀、誤導，鄭副院長沒提到的是，除了建設經費，後續還有載運系統的營運維管成本，錢從哪來？目前全台灣各捷運系統在票箱收入的部分，也都是持續地虧損。這些財務負擔的程度如何？基隆是否須概括承受？誰為基隆人把關？

王醒之以辦過手機門號比喻，如果今天通訊行想說服你選擇高價的手機方案，告訴你已經很優惠，其實才打九折；告訴你只要實付不到一半的錢，還可以分9期。結果真相是，你還是得先付全額，可以當成沒出嗎？

王醒之說，通訊行對於門號的月租費率隻字未提，也沒聽你講你的通話需求，總之告訴你這個方案就是最優，而且必須終身綁約，不接受就活該只能飛鴿傳書，基隆人，你接受嗎？

王醒之認為，捷運要蓋很好；要基隆人買單也可以。但綜合規劃趕快拿出來，對基隆有什麼利多、要基隆付出什麼代價，都搬到檯面上講清楚，不要搞曖昧到塵埃落定才想逼基隆人「畫押買單」。

基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。記者游明煌／攝影
基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。記者游明煌／攝影
基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。圖／王醒之提供
基捷基隆負擔47非17億，王醒之批誤導：別搞曖昧逼畫押買單。圖／王醒之提供

基隆捷運 王醒之 鄭文燦

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