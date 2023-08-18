影/醫護要求降低護病比 「三班護病比」入法

台灣護師醫療產業工會上午前往行政院進行「降低護病比保病安護職安」快閃活動。指新冠疫情加劇了長期過高的護病比，醫護照顧病人數過多，導致病人致死率、感染率、跌倒及褥瘡發生率不斷上升，而高壓力、高過勞風險、低薪剝削與勞動條件不佳的護理職場環境，終於導致現今台灣醫療界面臨前所未見的護理師離職潮。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，在面對每個生命都應該得到妥善照顧，而非醫療資方的「成本考量」，要求由「全日護病比」改為「三班護病比」降低護病比，將「三班護病比」入法，保障良好醫療服務品質。

護師工會向行政院提出六點訴求，一、首先應依基層護理人員提出的合理三班護病比照顧病人數標準入法，二、勞動部應加強勞檢次數。三、提高健保護理費支付標準。四、衛生福利部所屬醫院共27家醫院，應帶頭實施護理人員薪資調整。五、請參照日本政府於2022年2月至9月發給護理人員每月4000元日幣(將近1%薪資)防疫津貼，同年10月起從健康照護費(國家健保)中發給護理人員每人每月12,000元日幣(約加薪3%)，六、教育部應規定護理專科學校應將勞動法相關法令列為必修科目，醫事人員繼續教育每年至少6小時，醫院上課應由工會辦理授課或勞動法資格律師授課。