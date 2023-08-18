快訊

陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

PLG／立委點名台新惡意挖角林秉聖 攻城獅仍盼協商解決

台大實驗室昨爆炸9傷疑「操作不慎」 4研究生仍留院觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/醫護要求降低護病比 「三班護病比」入法

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳（右）表示，在面對每個生命都應該得到妥善照顧，而非醫療資方的「成本考量」，要求將「三班護病比」入法，保障良好醫療服務品質。記者黃義書／攝影
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳（右）表示，在面對每個生命都應該得到妥善照顧，而非醫療資方的「成本考量」，要求將「三班護病比」入法，保障良好醫療服務品質。記者黃義書／攝影

台灣護師醫療產業工會上午前往行政院進行「降低護病比保病安護職安」快閃活動。指新冠疫情加劇了長期過高的護病比，醫護照顧病人數過多，導致病人致死率、感染率、跌倒及褥瘡發生率不斷上升，而高壓力、高過勞風險、低薪剝削與勞動條件不佳的護理職場環境，終於導致現今台灣醫療界面臨前所未見的護理師離職潮。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，在面對每個生命都應該得到妥善照顧，而非醫療資方的「成本考量」，要求由「全日護病比」改為「三班護病比」降低護病比，將「三班護病比」入法，保障良好醫療服務品質。

護師工會向行政院提出六點訴求，一、首先應依基層護理人員提出的合理三班護病比照顧病人數標準入法，二、勞動部應加強勞檢次數。三、提高健保護理費支付標準。四、衛生福利部所屬醫院共27家醫院，應帶頭實施護理人員薪資調整。五、請參照日本政府於2022年2月至9月發給護理人員每月4000元日幣(將近1%薪資)防疫津貼，同年10月起從健康照護費(國家健保)中發給護理人員每人每月12,000元日幣(約加薪3%)，六、教育部應規定護理專科學校應將勞動法相關法令列為必修科目，醫事人員繼續教育每年至少6小時，醫院上課應由工會辦理授課或勞動法資格律師授課。

台灣護師醫療產業工會上午前往行政院進行「降低護病比保病安護職安」快閃活動，要求「三班護病比」入法。記者黃義書／攝影
台灣護師醫療產業工會上午前往行政院進行「降低護病比保病安護職安」快閃活動，要求「三班護病比」入法。記者黃義書／攝影

薪資 行政院 護理師

延伸閱讀

嘉義離奇命案、夫婦埋針放血 夫死妻被法辦

醫院評鑑3／撐太久了！評鑑結束 護理人員恐再現離職潮

護理師明年短缺2.4萬人 各界疾呼加薪、擴大招生補缺口

護理立委提屆齡退休護理師續留 現任護師留言竟被封鎖

相關新聞

好市多「毒乾酪」再現！檢出農藥環氧乙烷 85.5公斤流入市面

好市多乾酪再出包！衛福部食藥署指出，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符...

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

南部今晚再一波降雨到明晨 颱風最快下周有發展跡象

中央氣象局預報員朱美霖說，目前陸地上對流有消散的情形，台灣西南沿海的海面上仍有比較強的對流雲系，主要是低壓帶南側西南風帶...

南部分館被批經費浮濫？國圖：可提供200萬冊藏書

位在台南市新營區的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心，引發台南市藍綠立委參選人互槓；國圖南部分館暨聯合典藏中心籌建專案辦公...

好市多Sonoma精選乾酪綜合包殘留環氧乙烷 高雄售出94包

好市多從美國進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」在邊境查驗時，被食藥署檢出殘留農藥環氧乙烷，該批產品禁止輸入。高市衛生局...

「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

YouTube影片「山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦