南部今晚再一波降雨到明晨 颱風最快下周有發展跡象

中央氣象局預報員朱美霖說，目前陸地上對流有消散的情形，台灣西南沿海的海面上仍有比較強的對流雲系，主要是低壓帶南側西南風帶來水氣，所以環境還是不穩定。

朱美霖表示，今天中南部一整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他各地中午過後也會有午後熱對流發展，會有比較明顯的雨勢。預計這樣的天氣型態到周日隨著低壓減弱、高壓逐漸增強，整體天氣會變得穩定一些，轉為午後雷陣雨為主的天氣型態。

她說，台灣處在大低壓帶當中，天氣不穩定，比較強的對流雲系消消長長。在台灣西南方海域有對流雲系發展，台灣陸地上目前有比較消散的跡象，不過未來還是要留意比較不穩定的天氣發生。

今天清晨到目前為止，中南部到北部有斷斷續續降雨情形，西南風遇到陸地之後有比較明顯的對流發展，整個中部以北有明顯降雨，當中也伴隨短延時強降雨。朱美霖說，最大時雨量出現在苗栗竹南的大埔，1小時有66毫米，3小時曾經一度來到114毫米，達到短延時豪雨的標準。

日累積雨量部分，朱美霖說，苗栗竹南的大埔114毫米，即3小時累積雨量，可見一旦有降雨發生，可能整體的對流強度比較強，雨勢也比較大，等到對流通過之後，雨勢也會小下來。南投草屯也來到88.5毫米。

朱美霖表示，南部可能還是會有下一波降雨出現，其他各地接近中午開始也會有對流雲系在陸地上發展。下午到晚間整體來說西半部和山區可能有較明顯的雨勢。至於到了晚間，隨著午後雷陣雨情形逐漸消散，中部以北還有東半部雨勢略為減少，不過南部還是西南風迎風面，晚間到明天清晨要注意下一波雨勢。澎湖、金門、馬祖也是斷斷續續陣雨或雷雨的天氣。

未來一周天氣型態，朱美霖說，今明兩天台灣附近都是受到大低壓帶的影響，明天晚間開始隨著低壓帶往西、開始減弱消散，周日開始台灣處於相對高壓影響的情形，這樣的天氣型態可以一直維持到下周，可以看到下周一到周三台灣附近都是相對高壓影響的環境，整體天氣周日起逐漸回穩。

未來一周降雨趨勢，朱美霖表示，明天持續低壓帶影響當中，水氣略減少趨勢，西半部斷斷續續陣雨或雷雨，中午過後注意短延時強降雨及大雨。周日開始水氣逐漸減少當中，中南部清晨還是有陣雨或雷雨，但之後減緩，比較偏向午後雷陣雨的天氣。下周一至周四高壓勢力比較西伸到台灣附近，各地大致多雲到晴，局部地區午後雷陣雨。

朱美霖說，氣溫部分，沒有下雨的時候可以來到30度以上，降雨明顯時氣溫也會稍微下降24-26度左右。

至於近期是否有颱風，她說，目前洋面上有對流雲系發展，8月下旬左右有熱帶系統發展的跡象，不過，目前並沒有比較有組織的系統出現，可是太平洋高壓南側一帶還是季風槽的位置，後續下周初期東太平洋，或是後期整個南海到太平洋的菲律賓東邊這一帶，有熱帶系統發展跡象，實際發展情形氣象局會持續觀察。