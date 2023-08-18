快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「山道猴子的一生」主角向前女友討不回錢來，向朋友諮詢能否提告。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
「山道猴子的一生」主角向前女友討不回錢來，向朋友諮詢能否提告。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

YouTube影片山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山道猴子的影片五夠真實、五夠逼哀」。

「山道猴子的一生」上、下集總點閱已經超過500萬次，出自「Eric Duan」YouTube頻道。影片描述一名年輕的超商店員，熱衷玩車、在山道上競速，買重機炫耀，讓自己陷入財務困境，最終因在山路競速出車禍，悲劇收場，其中一段內容描述他被花心女友當成提款機，錢卻討不回來。

巴毛律師表示，看完山道猴子真的覺得有點悲哀，現實中真的好多這樣的人。粉專的私訊一天到晚有這種人貼一大堆截圖傳來，然後問「對方開我副本可以告嗎」、「對方欠我錢但我不知道他本名怎麼辦」。但是一報價諮詢費，馬上就說「我再看看好了」。

巴毛律師表示，但去看這些人臉書，都是全身名牌名車，剃個寸頭、刺青包手，發文都是一些莫名其妙的雞湯文，被妹子tag然後發一張牽手照寫「牽手就不要輕易放手」，山道猴子的影片真實又悲哀。

網友說，「這部真的是驚悚片，寫實到讓人驚悚」、「敲碗四輪版的山道猴子的人生，或是89義氣猴子的人生」、「片名很好笑，但全看完後卻笑不出來」、「有在騎車的學弟說這個影片講述的內容就是真實的」、「是紀錄片呢」、「每一句對白，每一個場景，每一個人物設定，都太過真實了，好驚人」、「勸世神作」、「根本真人真事啊，而且一直在發生」。

影片 律師 山道猴子

延伸閱讀

山道猴子台七乙線山路飆速 「1周4車禍」警強力取締

山道猴子遭戴綠帽人生巨變 心理師：濃縮男性常見心理議題

「山道猴子的一生」網友二創追星 超商妹粉絲暴增

「山道猴子的一生」影片吸百萬人觀看！網揭爆紅原因

相關新聞

冷氣不冷就補冷媒不對？老師傅傳授一招：不但省下5000元還讓溫度驟降

時序來到夏季，各個家戶都開始開冷氣。而小編也不例外，卻發現冷氣吹出來的風不僅不涼快，還會漏水，而且這幾個月電費都居高不下。所以今天就請來師傅為我們解答，為什麼冷氣會滴水、不冷還耗電？

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

中南部今雷雨持續狂轟 北部、東半部午後熱對流到晚上

中央氣象局發布17縣市豪雨、大雨特報，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨很多...

挺820還路於民大遊行 余父催淚告白「向政府討平安回家的路」

行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。而讓民眾關注到「行人地獄」嚴重性，始自5月8日3歲余姓...

何時有利颱風生成？ 賈新興估8月23日至9月機會大

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，綜合各展期資料顯示...

「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

YouTube影片「山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦