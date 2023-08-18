「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

YouTube影片「山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山道猴子的影片五夠真實、五夠逼哀」。

「山道猴子的一生」上、下集總點閱已經超過500萬次，出自「Eric Duan」YouTube頻道。影片描述一名年輕的超商店員，熱衷玩車、在山道上競速，買重機炫耀，讓自己陷入財務困境，最終因在山路競速出車禍，悲劇收場，其中一段內容描述他被花心女友當成提款機，錢卻討不回來。

巴毛律師表示，看完山道猴子真的覺得有點悲哀，現實中真的好多這樣的人。粉專的私訊一天到晚有這種人貼一大堆截圖傳來，然後問「對方開我副本可以告嗎」、「對方欠我錢但我不知道他本名怎麼辦」。但是一報價諮詢費，馬上就說「我再看看好了」。

巴毛律師表示，但去看這些人臉書，都是全身名牌名車，剃個寸頭、刺青包手，發文都是一些莫名其妙的雞湯文，被妹子tag然後發一張牽手照寫「牽手就不要輕易放手」，山道猴子的影片真實又悲哀。

網友說，「這部真的是驚悚片，寫實到讓人驚悚」、「敲碗四輪版的山道猴子的人生，或是89義氣猴子的人生」、「片名很好笑，但全看完後卻笑不出來」、「有在騎車的學弟說這個影片講述的內容就是真實的」、「是紀錄片呢」、「每一句對白，每一個場景，每一個人物設定，都太過真實了，好驚人」、「勸世神作」、「根本真人真事啊，而且一直在發生」。