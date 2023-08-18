冷氣不冷就補冷媒不對？老師傅傳授一招：不但省下5000元還讓溫度驟降

時序來到夏季，各個家戶都開始開冷氣。而小編也不例外，卻發現冷氣吹出來的風不僅不涼快，還會漏水，而且這幾個月電費都居高不下。所以今天就請來師傅為我們解答，為什麼冷氣會滴水、不冷還耗電？

冷氣為什麼會滴水？

第一個原因：冷氣太髒了。我們家裡的灰塵髒污，或是家裡毛小孩的毛髮，都會隨著空氣，一起吸進冷氣內部，久而久之就會造成水管堵塞。就好比家裡廁所的排水孔，如果頭髮長期堆積，自然無法暢通排水。而當灰塵累積在內部零件，例如風鼓、蒸發器，會影響排水，導致冷凝水往外流，造成滴水的問題。

而第二個原因：壓縮機故障，因為壓力太小，造成結冰滴水。這時候就要請專業冷氣維修師傅進行檢查，及早解決問題。

冷氣為什麼會不冷

夏日炎炎，開冷氣就是想要降溫變涼快，如果遇上冷氣不冷，真的會非常苦惱。師傅就總結出一個原因，就是冷氣太髒了。當內部零件累積過多灰塵髒污，會讓風量變小。例如風鼓累積太多髒污，風吹不出來，冷氣內部就會感知不到外面的溫度，誤以為製冷已經足夠，自然達不到設定溫度。

另外當冷氣不冷時，許多人會想到是冷媒洩漏或是不足的問題，但師傅提醒，只要冷氣安裝時管線都有接好，其實很少機會需要補冷媒。所以我們可以先把冷氣徹底拆洗，排除太髒的因素，如果冷氣還是無法製冷，這時再請專業師傅檢查。

減低冷氣耗電的保養小撇步

當冷氣無法正常運作，就會需要用更大電量來製冷，所以只要把上述不冷、滴水的問題解決，冷氣耗電量就會降低。而我們日常可定期清洗濾網，一個月拿下來洗一次。關冷氣之前，打開送風模式運作30分鐘到1小時，也可以減低冷氣內部潮濕，延長使用壽命。

定期保養冷氣才能治根本之源。假如你的冷氣沒有上述問題，也不代表不用清洗保養。我們可以透過以下兩個步驟，來檢查自己的冷氣是否需要清洗。

1.查看出風口的葉片如果出現小黑點，表示冷氣有黴菌，需要清洗

2.查看內部風扇如果看到棉絮髒污卡在裡面，也代表是時候要清洗冷氣

此外師傅還提到安裝冷氣需要注意的事項，還有循環扇該怎麼搭配冷氣，記得到YouTube觀看完整版哦。

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