快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

冷氣不冷就補冷媒不對？老師傅傳授一招：不但省下5000元還讓溫度驟降

聯合新聞網／ HoHo 好服務、好生活
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

時序來到夏季，各個家戶都開始開冷氣。而小編也不例外，卻發現冷氣吹出來的風不僅不涼快，還會漏水，而且這幾個月電費都居高不下。所以今天就請來師傅為我們解答，為什麼冷氣會滴水、不冷還耗電？

冷氣為什麼會滴水？

第一個原因：冷氣太髒了。我們家裡的灰塵髒污，或是家裡毛小孩的毛髮，都會隨著空氣，一起吸進冷氣內部，久而久之就會造成水管堵塞。就好比家裡廁所的排水孔，如果頭髮長期堆積，自然無法暢通排水。而當灰塵累積在內部零件，例如風鼓、蒸發器，會影響排水，導致冷凝水往外流，造成滴水的問題。

而第二個原因：壓縮機故障，因為壓力太小，造成結冰滴水。這時候就要請專業冷氣維修師傅進行檢查，及早解決問題。

冷氣為什麼會不冷

夏日炎炎，開冷氣就是想要降溫變涼快，如果遇上冷氣不冷，真的會非常苦惱。師傅就總結出一個原因，就是冷氣太髒了。當內部零件累積過多灰塵髒污，會讓風量變小。例如風鼓累積太多髒污，風吹不出來，冷氣內部就會感知不到外面的溫度，誤以為製冷已經足夠，自然達不到設定溫度。

另外當冷氣不冷時，許多人會想到是冷媒洩漏或是不足的問題，但師傅提醒，只要冷氣安裝時管線都有接好，其實很少機會需要補冷媒。所以我們可以先把冷氣徹底拆洗，排除太髒的因素，如果冷氣還是無法製冷，這時再請專業師傅檢查。

減低冷氣耗電的保養小撇步

當冷氣無法正常運作，就會需要用更大電量來製冷，所以只要把上述不冷、滴水的問題解決，冷氣耗電量就會降低。而我們日常可定期清洗濾網，一個月拿下來洗一次。關冷氣之前，打開送風模式運作30分鐘到1小時，也可以減低冷氣內部潮濕，延長使用壽命。

定期保養冷氣才能治根本之源。假如你的冷氣沒有上述問題，也不代表不用清洗保養。我們可以透過以下兩個步驟，來檢查自己的冷氣是否需要清洗。

1.查看出風口的葉片如果出現小黑點，表示冷氣有黴菌，需要清洗

2.查看內部風扇如果看到棉絮髒污卡在裡面，也代表是時候要清洗冷氣

此外師傅還提到安裝冷氣需要注意的事項，還有循環扇該怎麼搭配冷氣，記得到YouTube觀看完整版哦。

◎本文內容已獲 HoHo 好服務、好生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

補冷媒 冷氣

延伸閱讀

近年中租（5871）每次歷經中國業績的疑慮…皆大跌反應！ 專家：依舊實現總報酬率66％

群創（3481）減資暫停交易 他怨沒好戲看！網曝真相：出關直接補跌

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？ 她舉例：但先賺了20年

她分享存股玉山金（2884）4年報酬！ 股數累積50多張…領息8,642元

相關新聞

冷氣不冷就補冷媒不對？老師傅傳授一招：不但省下5000元還讓溫度驟降

時序來到夏季，各個家戶都開始開冷氣。而小編也不例外，卻發現冷氣吹出來的風不僅不涼快，還會漏水，而且這幾個月電費都居高不下。所以今天就請來師傅為我們解答，為什麼冷氣會滴水、不冷還耗電？

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

中南部今雷雨持續狂轟 北部、東半部午後熱對流到晚上

中央氣象局發布17縣市豪雨、大雨特報，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨很多...

挺820還路於民大遊行 余父催淚告白「向政府討平安回家的路」

行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。而讓民眾關注到「行人地獄」嚴重性，始自5月8日3歲余姓...

何時有利颱風生成？ 賈新興估8月23日至9月機會大

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，綜合各展期資料顯示...

「山道猴子」有共同特徵 巴毛律師：五夠真實逼哀

YouTube影片「山道猴子的一生」引起廣大共鳴，「巴毛律師混酥團」臉書粉專律師陳宇安表示，現實中真的好多這樣的人，「山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦