中南部今雷雨持續狂轟 北部、東半部午後熱對流到晚上

中央氣象局發布17縣市豪雨、大雨特報，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨很多地方普遍都有降雨，從清晨6點左右的觀測資料來看，中南部不少地方正在降雨，有可能會影響到稍後外出上班上課的情況。

今天白天低壓帶還是籠罩台灣附近，吳聖宇說，迎風面的中南部預估一整天都會有陣雨或雷雨的機會；北部、東半部地區雖然上午的降雨可能較少，但是隨著白天熱力對流的發展，從中午前後開始也會再有雷雨陸續出現的情況，甚至會一直維持到晚間。整體天氣狀況並不穩定，容易有局部較大雨勢發生的機會。

明天低壓帶逐漸向西遠離，太平洋高壓邊緣開始來到台灣附近，不過，吳聖宇表示，天氣仍不穩定，風向為偏南風，中南部地區還是容易有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部白天的熱對流雷雨仍然會比較旺盛，仍有局部較大雨勢出現的可能性。

他說，目前的預報資料看起來，周日太平洋高壓再增強一些，天氣型態將會偏向夏季型，上午各地大致為多雲或晴，主要的天氣變化為山區發展擴散的熱對流雷雨，對流發展的區域還是有機會出現短時較大雨勢的情況。

雖然周日起整體天氣情況會比較穩定一些，但他提醒，到山區活動注意午後的天氣變化，安排假期活動避開危險區域，以策安全。

吳聖宇說，下周的天氣型態將維持夏季型午後局部雷雨的情況，預報資料看起來降雨的範圍會更偏向山區，降雨的量值也縮減，同時溫度也會變得比較炎熱，可能有局部極端高溫發生的可能性，整體將會回到大家比較熟悉的夏天天氣情況。

吳聖宇說，從目前的預報來看，下周並沒有颱風將要影響台灣的機會，所以暫時還是可以不必太擔心，後續變化的情況持續觀察。