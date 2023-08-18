快訊

碧桂園及中融信託信貸事件 專家：「雷曼時刻」不致發生

行人交安綱領零死亡願景 政院挨批抓錯重點

中南部今雷雨持續狂轟 北部、東半部午後熱對流到晚上

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天白天低壓帶還是籠罩台灣附近，中南部一整天有陣雨或雷雨的機會；北部、東半部地區中午前後開始再有雷雨陸續出現的情況，甚至一直到晚間。本報資料照片
今天白天低壓帶還是籠罩台灣附近，中南部一整天有陣雨或雷雨的機會；北部、東半部地區中午前後開始再有雷雨陸續出現的情況，甚至一直到晚間。本報資料照片

中央氣象局發布17縣市豪雨、大雨特報，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨很多地方普遍都有降雨，從清晨6點左右的觀測資料來看，中南部不少地方正在降雨，有可能會影響到稍後外出上班上課的情況。

今天白天低壓帶還是籠罩台灣附近，吳聖宇說，迎風面的中南部預估一整天都會有陣雨或雷雨的機會；北部、東半部地區雖然上午的降雨可能較少，但是隨著白天熱力對流的發展，從中午前後開始也會再有雷雨陸續出現的情況，甚至會一直維持到晚間。整體天氣狀況並不穩定，容易有局部較大雨勢發生的機會。

明天低壓帶逐漸向西遠離，太平洋高壓邊緣開始來到台灣附近，不過，吳聖宇表示，天氣仍不穩定，風向為偏南風，中南部地區還是容易有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部白天的熱對流雷雨仍然會比較旺盛，仍有局部較大雨勢出現的可能性。

他說，目前的預報資料看起來，周日太平洋高壓再增強一些，天氣型態將會偏向夏季型，上午各地大致為多雲或晴，主要的天氣變化為山區發展擴散的熱對流雷雨，對流發展的區域還是有機會出現短時較大雨勢的情況。

雖然周日起整體天氣情況會比較穩定一些，但他提醒，到山區活動注意午後的天氣變化，安排假期活動避開危險區域，以策安全。

吳聖宇說，下周的天氣型態將維持夏季型午後局部雷雨的情況，預報資料看起來降雨的範圍會更偏向山區，降雨的量值也縮減，同時溫度也會變得比較炎熱，可能有局部極端高溫發生的可能性，整體將會回到大家比較熟悉的夏天天氣情況。

吳聖宇說，從目前的預報來看，下周並沒有颱風將要影響台灣的機會，所以暫時還是可以不必太擔心，後續變化的情況持續觀察。

高溫 氣象局 大雨特報

延伸閱讀

今明兩天低壓帶影響最明顯 吳聖宇：中南部雷雨並往北擴展

防午後雷雨突襲 吳聖宇：周三到周五降雨顯著增加

雙颱朵拉、蘭恩最新動態曝 專家：周三起雨勢再增大

午後大雷雨 專家：8月下旬颱風發展位置改變、觀察對台影響

相關新聞

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

今天近期雨最多「雷雨胞非常活躍」 1張圖看各地降雨趨勢

中央氣象局發布豪雨特報，今天上午並針對彰化縣、台中市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」...

「玉山國寶」將退休 最後一次徒步下班

今年是玉山氣象站設立八十年，四十七年次的觀測員謝新添在玉山站服務近卅年，是山友口中的「玉山國寶」，明年一月屆齡退休的他，...

「山道猴子」反映社會縮影 醫師：無正確自信易迷失

YouTube頻道「Eric Duan」創作影片「山道猴子的一生」暴紅，男主角為了找到在朋友間的優越感，買重機改車、信貸...

雨彈襲南台灣 高雄淹水大塞車

南台灣昨出現強降雨，曾文水庫集水區持續進帳，蓄水率終於突破65％，若再有明顯進帳，未來一年台南可望不缺水。不過，強降雨卻...

健康主題館／清廚房有撇步 譚敦慈家裡沒蟑螂

譚敦慈指出，想避免廚房有小強出沒，平常要多留意「烹飪習慣」、「廚房清潔習慣」，以烹飪習慣來說，如果平常喜歡爆香、油炸、大火快炒或高溫烹調，很容易產生油煙，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦