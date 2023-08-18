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今天近期雨最多「雷雨胞非常活躍」 1張圖看各地降雨趨勢
中央氣象局發布豪雨特報，今天上午並針對彰化縣、台中市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專表示，今天是近期雨最多的一天。根據最新雷達回波顯示，今天台灣附近、陸地上雷雨胞發展非常活躍。
「天氣即時預報」說，受到西南風、低壓帶雙重影響，近期各地天氣相當不穩，雨區也從南部開始往中、北部擴張，且時間明顯拉長。本次西南風降雨，已逐漸進入尾聲。預估周六水氣稍減，各地雖仍有雨，但雨量、下雨時間將明顯減少。
今天降雨趨勢，南部的沿海有中尺度對流發展跡象，愈靠沿海平地，注意長時間較大雨勢；靠山區雨勢較不明顯。
中、北部一波波局部的大雷雨，順著西南風吹拂「一路向北」推進。清晨至上午雷雨胞主要在中部。近中午雷雨胞逐漸移往「北部」。提醒中、北部及宜蘭全天留意局部大雷雨。
至於花東地區，午後稍有局部雷陣雨。外島有陣雨，但雨勢並不大。
「天氣即時預報」說，上班、上課通勤期間，南部沿海及中彰投雲注意大雷雨，雨中行車注意安全、保持安全車距。今天出門各地務必帶雨具。
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