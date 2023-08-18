快訊

行人交安綱領零死亡願景 政院挨批抓錯重點

彰化、台中大雷雨 粉專：西半部有點搖滾 對流雲打游擊戰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，並針對彰化縣、台中市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
中央氣象局發布豪雨特報，並針對彰化縣、台中市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，並針對彰化縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續至上午7時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台中市西屯區、南屯區、北屯區、沙鹿區、梧棲區、潭子區、大雅區、烏日區、大肚區、龍井區。彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、秀水鄉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，西半部有點搖滾，今天還是受到低壓帶影響，對流雲容易打游擊戰。

網友說，「半夜直接被雷聲嚇醒」、「北投表示連下一小時搖滾了」、「台北難得西邊比東邊還有戲」、「楊梅狂風暴雨雷電交加很嗨」、「台南北區現在下超大」、「台中大肚4點多快5點開始大雨，剛還打雷超級大，嚇一跳」、「桃園龜山正在雨炸，好恐怖」。

台中市 大雷雨

延伸閱讀

11縣市發布大雨特報 新北、桃園慎防大雷雨

國家級警報響！ 新店、石碇山區暴雨 新北台北大雷雨

彰化139縣道2月奪3命 明起每周末連3天交通大執法

大雷雨狂炸高雄 小港高松黃泥水沖民宅

相關新聞

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南...

今天近期雨最多「雷雨胞非常活躍」 1張圖看各地降雨趨勢

中央氣象局發布豪雨特報，今天上午並針對彰化縣、台中市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」...

「玉山國寶」將退休 最後一次徒步下班

今年是玉山氣象站設立八十年，四十七年次的觀測員謝新添在玉山站服務近卅年，是山友口中的「玉山國寶」，明年一月屆齡退休的他，...

「山道猴子」反映社會縮影 醫師：無正確自信易迷失

YouTube頻道「Eric Duan」創作影片「山道猴子的一生」暴紅，男主角為了找到在朋友間的優越感，買重機改車、信貸...

雨彈襲南台灣 高雄淹水大塞車

南台灣昨出現強降雨，曾文水庫集水區持續進帳，蓄水率終於突破65％，若再有明顯進帳，未來一年台南可望不缺水。不過，強降雨卻...

健康主題館／清廚房有撇步 譚敦慈家裡沒蟑螂

譚敦慈指出，想避免廚房有小強出沒，平常要多留意「烹飪習慣」、「廚房清潔習慣」，以烹飪習慣來說，如果平常喜歡爆香、油炸、大火快炒或高溫烹調，很容易產生油煙，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦