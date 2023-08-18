彰化、台中大雷雨 粉專：西半部有點搖滾 對流雲打游擊戰

中央氣象局發布豪雨特報，並針對彰化縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續至上午7時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台中市西屯區、南屯區、北屯區、沙鹿區、梧棲區、潭子區、大雅區、烏日區、大肚區、龍井區。彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、秀水鄉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，西半部有點搖滾，今天還是受到低壓帶影響，對流雲容易打游擊戰。

網友說，「半夜直接被雷聲嚇醒」、「北投表示連下一小時搖滾了」、「台北難得西邊比東邊還有戲」、「楊梅狂風暴雨雷電交加很嗨」、「台南北區現在下超大」、「台中大肚4點多快5點開始大雨，剛還打雷超級大，嚇一跳」、「桃園龜山正在雨炸，好恐怖」。