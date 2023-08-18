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17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

17縣市豪大雨特報 清晨至上午雨勢明顯 午後再一波

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨。本報資料照片
今天受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨。本報資料照片

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、宜蘭及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣、南投縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。

氣象局說，今天受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區整天有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區上半天雖然多雲透光，但偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，特別在午後有熱力作用加持下，可能有局部大雨發生。

氣溫方面，今天由於南部多雲有雨，白天高溫來到29、30度，其他地區約31至33度；南部地區、恆春半島及蘭嶼易有較強陣風。

明天仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。

周日起至下周四天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

25日至27日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

新竹

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