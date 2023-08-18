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非聽不可／淺談牙髓病及根管治療

聯合報／ 本報訊

淺談牙髓病及根管治療、淺談白內障

主講：三軍總醫院牙科醫師葉筱雯、三軍總醫院眼科醫師劉芳瑜

時間：8月19日（六）上午9時30分至11時30分

地點：三軍總醫院內湖院區B1第2演講廳            台北市成功路2段325號

洽詢：02-8792-3311轉88070

認識得舒飲食

主講：國泰醫院總院營養組營養師林子恩

時間：8月23日（三）下午2時30分至3時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室            台北市仁愛路四段280號

洽詢：02-2708-2121轉1681

別讓沉默的殺手–高血壓 偷走您無價的健康

主講：台安醫院心臟內科醫師林謂文

時間：8月24日（四）上午10時至11時

地點：台安醫院一樓大廳            台北市八德路2段424號

洽詢：27718151轉2891、2878

醫師 北市 內湖

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