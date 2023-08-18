「山道猴子」反映社會縮影 醫師：無正確自信易迷失

YouTube頻道「Eric Duan」創作影片「山道猴子的一生」暴紅，男主角為了找到在朋友間的優越感，買重機改車、信貸借款、與女友感情糾葛的故事，最後悲劇收場，影片反映了當今社會縮影。對此，三軍總醫院研究副院長葉啟斌認為，自信應從內部來而非外部，應適時自我肯定，人際關係應以誠相待而非炫耀。

葉啟斌表示，自信應該從本身而來，許多人的自信是來自外部行為，包括臉書、IG獲得大家關注、按讚等，恐影響價值觀偏差，當滿足不了別人，易放棄自我，甚至得憂鬱症，提醒大家應多自我察覺，了解自己的期望並挑戰、突破而獲得滿足，從內心動力出發比較實在；更應適時自我肯定，設定目標並每天自我肯定，生活中小事也可以堆疊快樂及滿足；人際連結應以誠相待，男生追女生不是為了炫耀，而是真誠想要與對方交往，互相了解、珍惜陪伴。

精神科醫師楊聰財指出，人都有被肯定的需求，心理學家阿德勒也說，「人生而自卑」，但隨著成長，我們都得學會「超越自卑」而非被自卑控制，盲目地追求被喜愛。建議可以從3個角度了解自己的問題，分別是社會壓力和虛榮心理、迎合對方期望、自尊心問題，建立起真正健康的自信。

楊聰財說，臉書的按讚很迅速，容易讓人感到被喜愛，成為「按讚症候群」的一員，但背後其實相當虛無縹緲，若沒有意識到如何正確建立自信，很容易在交友環境中迷失。民眾若感受到壓力或虛榮心理，驅使自己採取不正常的行為，建議與信任的親友，以及專業心理師、醫師聊聊，以尋求正確的幫助。