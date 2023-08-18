從杜甫「登高」看老年憂鬱

50幾歲的杜甫，身體狀況不佳，瘧疾多次發作，身患糖尿病、肺部疾病等慢性疾病，加上耳朵聾、眼睛霧、四肢不靈活，這些身體病痛與壓力，讓他心情受到了極大影響。

杜甫55歲時在重陽節，寫下這篇「登高」名作，後幾句是這樣的：「萬里悲秋常作客，百年多病獨登臺。艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。」

這首詞道盡了杜甫的悲哀與憂鬱，他登高望遠面對秋景時，感嘆自己長年飄泊爲客，還有各種身體疾病纏身與壓力煩惱，人生歷盡了艱難苦恨，他相當低落憂愁，生命也似乎到了窮途末路。沒過幾年，杜甫果真走到了他的生命盡頭。

生老病死中，「老去」是人生必經之路，此時人生的挑戰，是如何優雅走下坡。

人體逐漸老化時，身體的機能會慢慢改變，因此，身體面對壓力的反應調節可能衰退，對壓力的承受度會減少，情緒的反應也與年輕時不一樣。而老年憂鬱表現中，更常提及「身體不舒服」，常表現的身體症狀有頭痛、全身不同部位痠麻痛、腹部不適、胸口悶痛等，較難處理的是憂鬱情緒可能促發或加重其身體不舒服。

尤其，中老年碰到的壓力相當複雜，老年人的身體病痛多，面臨「失去」經驗也多，包含親朋好友的離世、失去工作、失去經濟來源等，對於健康「失去」了控制，身體狀況不復以往，病痛纏身、體力下降，增加了許多內心壓力。

因此，老年時如何面對「失去」，可能是最核心的主題，若能維持生活規律與人際互動，是最重要的不二法門。作為家屬，首先可以一同盤點生活中的人際支持網絡，有家人、近鄰、朋友，還有社區夥伴、運動班、志工團隊與宗教團體等。

進一步可以與長輩一同討論這些人際支持網絡之中，不同人在不同時間點所扮演的角色，有一同買菜散步的鄰居、有習慣傳早安訊息的LINE好友，也有較為難得見面的兒女等。透過盤點與個別角色討論，是讓老年「失去感」能更具體化的第一步驟。透過如此方式，在心情低落或壓力大時，能更有機會尋求親友鄰伴的各種身心支持。