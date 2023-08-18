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玉山氣象站觀測員接班人有譜 「個性是關鍵」

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

玉山氣象站位在玉山北峰，海拔三八五八公尺，儘管山頂美景宛如人間仙境，但要長年在高山定居工作，非想像中的浪漫，玉山氣象站觀測員謝新添即將於明年一月屆齡退休，中央氣象局透露，已有部分同仁表示意願，將以「個性」做為篩選標準。

氣象局表示，玉山氣象站工作性質特殊，一次上山得要待滿一個月才能交接，山上生活環境也不如平地舒適，缺水缺電、高山症都要能適應，過去曾有人表達願意調派，但走一趟上山的路就宣告放棄。

氣象局指出，謝新添即將屆齡退休，局內確實曾煩惱過接班人的問題，一直都在尋尋覓覓，近期陸續有同仁表達意願，基本上體力多數不是大問題，個性跟個人特質很重要，在山上工作要刻苦耐勞、耐得住寂寞，家人能否接受也是關鍵，畢竟一旦上山，不是想下山就隨時能下山。

謝新添即將在明年一月退休，氣象局表示，「接班人選預計這一、兩個月就會確定」，目前有意願的都是男生，基本上沒有年齡限制跟門檻，預計僅會選出一位，暫不考慮增加員額編制。

氣象局 玉山

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