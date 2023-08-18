「玉山國寶」將退休 最後一次徒步下班

玉山氣象站八十歲生日，氣象站全員到齊，謝新添驚訝說「蛋糕帶上來竟然這麼完整」。圖／取自鄭明典臉書

今年是玉山氣象站設立八十年，四十七年次的觀測員謝新添在玉山站服務近卅年，是山友口中的「玉山國寶」，明年一月屆齡退休的他，昨最後一次徒步下山，全體同事前一天帶著蛋糕上山歡送，更有四位同事陪走最後一次下班的路，讓他驚喜又感動，下山後直呼「這條路不管走幾次都好累！」

全員到齊賀退休

中央氣象局前局長鄭明典昨在臉書分享玉山氣象站過八十歲生日，全員到齊的「歷史鏡頭」。他表示，因輪班的關係，玉山氣象站很少全員同框，這次不但是為了氣象站的生日，同時也是因為謝新添即將屆齡退休。

儘管玉山氣象站過去也曾為訪視行程全員合體，但昨天是所有人首度自願上山集合。謝新添表示，雖然知道同事前一天就要上來，但沒想到還帶了蛋糕，最讓他驚訝的是「蛋糕帶上來竟然這麼完整」，還以為是直升機送來的。他也笑說，看到同事特別來歡送很感動，前陣子也有不少山友上山慶祝他退休。

終於不用再走了

談到最後一次徒步下山的心得，謝新添鬆了一口氣笑說「有夠舒爽！終於不用再走了！」走了快卅年，這條路不管走幾次都還是覺得很累，自己也有年紀了，下次上班雖然也要走，但是是「走下直升機」而已。他也分享，最後一次徒步下山前，原本看雷達回波還以為會下雨，沒想到一出發就是好天氣，也算是慶祝他最後一次走下山。

玉山站觀測員李正紀也說，雖然添哥還沒正式退休，但歡送他最後一次徒步下山還是有點感傷，所有同事特地前一天上山合體，其中有三人留守氣象站，另外四人陪添哥一起走下山，一共花了五個半小時抵達登山口。

鄭明典表示，雖然過去氣象站因訪視行程也有全員合體過，但這次適逢謝新添最後一次徒步下山，全員到齊意義非凡。他也說，跟謝新添感情很好，感謝的話「盡在不言中」，兩人恰巧都在今、明年先後退休，退休後仍會保持聯繫。

下次可搭直升機

氣象局說明，近年考量每年十一月至隔年四月為玉山冬天雪季，由空勤總隊協助運補物資，並順路載送氣象站交接班人員。謝新添明年一月退休，這次是他最後一次徒步走下山，下次上山適逢直升機運補期，就可搭乘直升機。