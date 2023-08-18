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家庭照顧糾紛 財產分配最多

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

超高齡社會將屆，家庭常因照顧問題起爭執。家庭照顧者關懷總會調查全台三六七處調解委員會，回收二○五份問卷，近三成委員都調解過照顧爭議事件，最多是長輩財產或資產分配問題，其次是照顧費用分配不公、照顧方式看法不同、長輩或晚輩未盡扶養義務，平均每案有二點四項爭議，逾半數是財務問題。

「近半年，家庭照顧悲劇事件有增加趨勢。」家總秘書長陳景寧表示，照顧者崩潰原因多與家庭間分工、有無照顧共識有關，過去社工常想協助家屬舉行家庭會議，分擔主要照顧者壓力，但因無公權力，難以成功。根據推估，若家庭自行召開調解會議，約四成四能成功召開，平均召開二點八次會議後可以調解成功。

陳景寧說，家中只要涉及醫療照顧、金錢問題，許多家屬選擇法律途徑。我國雖有長照二點○資源，可以提供長照家庭協助，但調查發現，八成調解委員自認了解長照二點○，卻僅一成的委員能正確說明。

法律扶助基金會執行長周漢威說，若調解委員能引導家庭，善用長照資源，應可減少訴訟，建議政府及早關注調解委員的長照資源培訓問題，家總、法扶也將提供調解委員相關培訓課程。

為解決家庭照顧爭議，家總與法律扶助基金會合作推出「家庭照顧協議」線上指引工具。陳景寧說，該指引工具適合有意願、有能力，但不知道怎麼談的長照家庭，民眾可以致電○八○○五○七二七二詢問。

長照 長輩

延伸閱讀

家總+法扶推「家庭照顧協議」指引 15分鐘簡單擬出照顧計畫

家庭照顧糾紛「長輩財產分配」最多 現行長照2.0難導入調解會

照顧爭議多訟訴 民團：應增調解員知能

不用一個人硬撐 長照平安5守則助照顧者喘息

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