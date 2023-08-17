全台新增1.4萬脆弱家庭 逾5成陪讀受助兒家庭解構

依衛福部統計，2022年全台新增1萬3978戶脆弱家庭，其中24.21％、3384戶有兒少發展不利處境、急需協助。基督教救助協會今舉辦「午安･彩虹－1919陪讀計畫」勸募記者會，現場也同步舉辦「陳艾妮x1001朵花」快閃畫展，民眾只要支持1919陪讀計畫，認捐一名國小學童1年陪讀費1萬4400元，陳艾妮就為捐款者畫一幅以花為主題的畫作。

據「1919陪讀計畫111學年上學期成果報告」，資助的2203位兒少家庭中，43.3%極需外界補助才能生活，另57%是社福邊緣戶，無法取得政府補助。53%的家庭解構，包括離婚、未婚生子而單親、喪偶而單親等。這些家庭中，29.6%有特殊狀況，其中29%的家長打零工，17.6%身心障礙，3.6%入獄或假釋等。

台南神召中西1919陪讀班的小涵，就是家庭有特殊狀況又解構的孩子。 住在高雄茄萣的小涵，父母常進出監獄，從小由阿嬤、姑姑帶大，小涵國中時透過FB找到同母異父的哥哥，知道哥哥在台南神召中西1919陪讀班後，就也跟著來。

雖然後來搬到茄萣，每天要坐1小時公車才能到位在台南中西區的陪讀班，晚上再搭最後一班車回去，但過去3年來，小涵天天報到。現在，小涵唸高中餐飲科，是陪讀班老師的得力幫手，也是孩子們最愛的姊姊，料理餐點、領唱、帶遊戲，全難不倒她。她說，陪讀班的孩子雖然各自有難過的故事，但是能跟大家一起生活，一起成長，就覺得好開心，「在陪讀班，找到家的感覺！」

柯婌文、王耀宏同為台南神召中西1919陪讀班的牧師，因沒有兒女，所以把每個陪讀班孩子都視如己出，13年前柯婌文拿出一半薪資2萬元，開始執行1919陪讀計畫，2018年更將勞退金全部奉獻出來，在安南區土城買下一塊地，打算未來要成立一個關懷中心，幫助更多弱勢孩子，在品格、生涯規劃上，提供更深入的服務與諮詢。

基督教救助協會表示，協會自2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，及家庭關懷，19年來累積資助7萬人次的孩子，112學年度預計資助243班、2500名弱勢兒少，呼籲社會大眾支持1919陪讀計畫，國小生每月1200元、國中生每月2000元，讓他們也能像小涵一樣，擁有擋風遮雨的家外之家。