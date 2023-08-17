一氧化碳中毒可能伴隨腦神經病變 長庚AI分析改善預後

人工智慧（AI）發展日新月異，醫療領域也積極研發應用的方式造福病患。林口長庚毒物團隊研發出AI醫療軟體，用以預測一氧化碳中毒患者的腦部損傷程度，提供更精準的診斷和治療，從而改善他們的預後，研究成果登上國際期刊《人類與實驗毒理學》。

一氧化碳是隱形殺手，是一種無色、無味但有毒的氣體。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，常見的一氧化碳中毒原因是在密閉或通風不良的空間燃煤設備使用不當造成，可能原因包含了熱水器安裝不當、密閉空間煮火鍋或烤肉等意外，少部分原因則為蓄意中毒事件。

「一氧化碳中毒患者即使倖存，常留有神經學後遺症。」顏宗海表示，因為大腦長時間缺氧，容易出現認知障礙、步態不穩和失禁等後遺症。為了更有效預測一氧化碳中毒患者是否會出現神經後遺症，長庚毒物團隊運用AI機器，預測腦部檢查影像，分析未來可能病灶。

長庚醫院腎臟科主治醫師翁正昊表示，為了更準確預測一氧化碳中毒患者是否有「神經學影像病灶」，研究團隊運用2000年至2019年間的患者資訊，分析患者送醫時的40多項臨床狀況、檢驗結果，並以機器學習的方式開發預測模型。資訊都是一氧化碳中毒患者到院時常規會取得的，因此可以迅速應用於臨床。

林口長庚腎臟科主治醫師湛茗任說，根據目前的臨床指引，建議對「有意識變化」的一氧化碳中毒患者，進行神經影像檢查，若未進行例行性篩檢，可能導致一氧化碳中毒後的腦部病變診斷被遺漏。

湛茗任指出，但例行篩檢不僅會造成醫療費用的浪費，還可能讓病人受到不必要的輻射暴露。因此本次AI研究，希望藉由AI協助，預測哪些病人更有可能出現腦部影像學異常。

「研究收集了261名一氧化碳中毒患者的資料，其中52名患者出現了腦部蒼白球壞死神經影像病變。」湛茗任說，研究人員運用這些資料，比較了各種不同的人工學習演算法的預測準確率。最重要的5個預測參數分別為「血小板數量」、「一氧化碳血紅素」、「格拉斯哥昏迷指數」、「肌酸酐」和「血紅素」數值，更準確地預測患者是否可能出現腦部病變，提供臨床醫師治療輔助。

顏宗海指出，這是台灣首個能預測一氧化碳中毒患者預後的醫療AI研究，由長庚毒物研究團隊翁正昊醫師、湛茗任醫師、許景瑋醫師、黃文宏醫師共同研究，並且已發表在國際期刊《人類與實驗毒理學》上。

顏宗海說，研究團隊建立的AI分析模型會隨患者數增加而更加精準，目前仍持續進行更多的驗證和深入研究，未來有望一氧化碳中毒患者提供更精準的診斷和治療，並改善預後情形。