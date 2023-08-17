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明天天氣「複製貼上」 暴雨上午再襲南部、下午襲別處

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝。記者石秀華／翻攝

暴雨今天上午襲擊南台灣，高雄首當其衝，傳出災情。據中央氣象局觀測，明天天氣就是今天的「複製貼上」，南部仍要慎防局部大雨，降雨時間也以清晨至上半天為主，唯一差別在因西南風減弱，明南部雨勢稍比今天緩，下半天則同樣換其他地區迎雨勢。

中央氣象局預報員趙竑指出，低壓帶環境籠罩，水氣也偏多，環境風向又偏西南風，今天清晨至上半天，南部首當其衝，掀起雨勢，午後起雨勢稍緩，換成其他地區有明顯降雨。

他說，明天天氣與今天類似，猶如「複製貼上」，南部仍要留意，同樣在清晨至上半天有明顯降雨，降雨型態以短延時強降雨及局部大雨為主，下半天趨緩；其他地區多雲天氣，午後受熱力作用影響，留意局部大雨發生情況。

趙竑說，周六仍受低壓帶影響，不過水氣再減，西半部雖仍有局部短暫陣雨或雷雨，但整體降雨量值、時間縮短，午後熱力作用加持，西半部易有局部大雨發生；其他地區多雲到晴、午後雷陣雨。

周日起，太平洋高壓增強，天氣恢復穩定，降雨不會那麼明顯；從周日至下周四，各地大致多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

他也提到，正值颱風季，台灣目前在大低壓帶附近，其中有熱帶系統消消長長，目前尚無明顯系統發展，但下周後要留意，推估在日本東南風、南海海面附近，有些系統可能「脫穎而出」，因情勢尚不明確，尚待下周觀察。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

氣象局 日本

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