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台南登革熱累計1497例分布20區 過半行政區染疫

中央社／ 台南17日電

台南市今天新增64例本土性登革熱，疫區新增麻豆區，全市今年至今累計1497例，分布20個行政區，染疫範圍已逾半數行政區。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增64例本土性登革熱，其中永康區22例，東區及安南區各9例，北區7例，歸仁區6例，南區4例，中西區及安平區各2例，仁德區、麻豆區及七股區各1例，年齡介於9歲至87歲，55例由診所或醫院通報，9例擴大採檢發現。

衛生局表示，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心協助東區、中西區、南區、北區、仁德區、永康區及安南區7區34里布設監測388個誘卵桶，提供各區里病媒蚊密度分析數據，評估病媒蚊密度消長及防疫措施成效。

國衛院病媒蚊監測數據顯示，近期強降雨，各區積水容器數量上升，南區及仁德區病媒蚊監測數據偏高，居民應加強防蚊，落實孳清，巡查高風險積水點，避免社區出現防疫破口。

衛生局8月14日至16日在永康區共調查1898戶、其中陽性戶33戶查獲53個陽性容器。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1497例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區及麻豆區共20個行政區。

衛生局 台南 病媒蚊

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