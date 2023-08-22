腎臟病防治觀念從國小建立 電競賽號召人人成為「腎鬥士」！

慢性腎臟病長年穩居國人十大死因之一，但腎臟被喻為「沉默器官」，由於腎臟病初期表徵並不明顯，且國人對腎臟病認識不足，患者往往拖到重症才發現，錯失早期治療的黃金時機。其實，只要從小培養疾病防治觀念，建立腎臟保養知識，養成正確健康的生活習慣，更能從根本預防疾病。因此，腎臟病防治基金會攜手臺灣阿斯特捷利康(AstraZeneca, 簡稱臺灣AZ)、線上遊戲學習平台PaGamO，推出全臺首創腎臟病防治電競賽，透過輕鬆有趣的方式，為國中小學生及家長建構親子共學環境，致力讓腎臟病防治衛教知識深入每個家庭、每個世代。

腎臟病防治基金會整合各界資源，推出腎臟病防治電競賽。 圖／腎臟病防治基金會提供

腎臟保健從小做起，良好習慣是第一道防線

在一般人的印象中，慢性腎臟病好發於中高齡者身上，具有家族遺傳病史、三高、肥胖、有抽菸習慣或長期服用藥物者，才是罹患腎病的高危險群，為什麼學童和青少年需要及早認識這項疾病？

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯醫師表示，腎臟病的進展歷程相當長，且是不可逆的過程，慢性腎病初期並沒有症狀，等到發現時往往腎臟功能已經受損，患者須定期跑醫院，面對辛苦且漫長的治療和追蹤。因此，從年輕開始養成良好生活習慣，是腎臟保健的第一道防線，包括：均衡飲食、攝取充足水分、少喝含糖飲料和少吃精緻食物。

每個人的生活習慣都是透過經年累月養成的，成年後的大人除非身體真的出了狀況，否則很難下定決心去改變自己的生活型態，而6-15歲兒童和青少年可塑性強，正是培養健康生活習慣的黃金時期，將疾病防治觀念根深蒂固地建立在學童心中，才能自然實踐在日常生活中。

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯醫師認為「健康生活習慣必須從小養成」。 圖／腎臟病防治基金會提供

「腎力學堂」再進擊！號召人人成為「腎鬥士」

為了讓腎臟病防治觀念向下扎根，腎臟病防治基金會從2014年起就推出「腎力學堂」，向兒童傳遞腎臟保健知識，希望能幫助國小學童從小養成健康習慣，從根本預防疾病，「腎力學堂」也於今年榮獲「2023第三届TSAA臺灣永續行動獎銅級」。

除此之外，基金會每年都會在全臺各地國小安排線上講座，並從2015年起，連續7年舉辦「讓愛興腎」的繪畫比賽，更打造類似「大富翁」的線上遊戲「腎者為王」，希望能將生硬的衛教知識包裝成有趣的娛樂，讓學生在玩中學，透過遊戲有效吸收知識養分。

吳麥斯醫師說，有鑑於大多中小學生的生活習慣都來自家庭教育，今年腎臟病防治基金更跨界突破，透過臺灣AZ邀請擁有300萬註冊人數的線上遊戲學習平台PaGamO合作，推出全臺首創「腎鬥士永恆保衛戰」電競遊戲，希望能整合各界資源擴大疾病衛教的力度，觸及更多學生族群。

遊戲加入團體賽機制，創造親子共學的契機，將疾病防治觀念深根在親子兩代甚至三代之間，讓健康的生活方式在家庭、家族以至校園、社區中逐漸擴散，期盼能扭轉整個世代的觀念，帶動更多家庭「有意識地」改善生活習慣，防止慢性腎臟病成為「新國病」，讓未來生活更健康無憂。

PaGamO創辦人葉丙成教授期盼透過電競團體賽，為親子搭建共學平台。 圖／葉丙成教授提供

親子聯手！對決 PK 腎病保健迷思

「孩子在家庭中扮演很重要的角色，如果孩子願意動起來，就會對整個家庭帶來影響。」PaGamO創辦人葉丙成教授表示，教育不限於學科，PaGamO過去思考如何透過遊戲幫助學生在學業上更進步，但更希望能幫助孩子運用知識解決真實世界的問題，因此近年更擴及交通、反毒、環保、保健等生活領域，並首次舉辦以疾病衛教為主題的電競賽，希望透過各種創新模式，幫助學生各方面均衡發展、健康成長，也為大眾破除各種似是而非的保健迷思，成為校園教育的拼圖，補足校園對兒童的腎臟健康教育。

「藉由電競賽遊戲化方式，將防治觀念連結孩子生活常接觸的事物，易於理解，也容易落實，那才是將疾病衛教融入遊戲的目的。」葉丙成教授說，遊戲化不僅可達到大規模串連、議題散播度高的效果，透過回答問題反射性動作，答錯的題目會再重覆出現，可以讓學生練就「一秒答對」的功力，有效地將正確衛教觀念「深印」在腦海中。

PaGamO更設計親子團體競賽，鼓勵家長一起加入，「爸媽手腳不能太慢，會害小孩輸，所以家長也必須同步把正確觀念學起來！」遊戲也能促進親子共學，透過孩子影響家人，讓彼此更重視健康。

結合企業和基金會理念，各自發揮專長，擴大衛教宣導，葉丙成教授相當認同疾病衛教觀念從小扎根，期許透過這次合作逐步降低臺灣罹患慢性腎臟病的人口，國人從生活中用行動實踐，遠離腎病。

即刻報名！PaGamO「腎鬥士永恆保衛戰」開打

第一屆PaGamO「腎鬥士永恆保衛戰」預先推出三波暖身活動，學生於7/28-8/10、8/29-9/11、9/29-10/12至PaGamO官網，完成官方任務即可拿寶物。線上初賽時間為10/13-10/16，將於11/11進行現場決賽，欲參加者請於10/2前報名。

報名網址：https://esports.pagamo.org/register/2023kidney/information